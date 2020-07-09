Консервована вишня в желе – рецепт вишні в желе на зиму

Консервована вишня в желе: смачний рецепт на зиму -
14 год
2 порції
490 ккал
Як приготувати вишню в желе/Смачно24
У рецепті консервування вишні в желе зберігаються всі вітаміни та корисні мінерали, які є у ягодах. Адже вони не піддаються високій термічній обробці.
Приготуйте смаколик із вишні вдома та насолоджуйтесь її смаком взимку. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Вишня
1 кг
-
Желатин
2 ст. л.
-
Цукор
700 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте вишні в холодній воді, просушіть їх на паперовому рушнику та переберіть.
2
Видаліть кісточки та хвостики з вишень та додайте цукор змішаний з желатином. Перемішайте вишні та залишіть в прохолодному місці на 12 годин.
3
Каструлю з вишнями поставте на слабкий вогонь та варіть до кипіння. Зачекайте 3 хвилини і зніміть вишні, не забувайте весь час помішувати масу.
4
Простерилізуйте банки та кришки, накладіть у них желе з вишні та закатайте. Переверніть кришкою вниз, накрийте банки теплою ковдрою й залишіть до ранку. Смачного!