Консервована вишня в желе – рецепт вишні в желе на зиму

1

Ретельно помийте вишні в холодній воді, просушіть їх на паперовому рушнику та переберіть.

2

Видаліть кісточки та хвостики з вишень та додайте цукор змішаний з желатином. Перемішайте вишні та залишіть в прохолодному місці на 12 годин.

3

Каструлю з вишнями поставте на слабкий вогонь та варіть до кипіння. Зачекайте 3 хвилини і зніміть вишні, не забувайте весь час помішувати масу.

4

Простерилізуйте банки та кришки, накладіть у них желе з вишні та закатайте. Переверніть кришкою вниз, накрийте банки теплою ковдрою й залишіть до ранку. Смачного!