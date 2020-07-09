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Консервована вишня в желе: смачний рецепт на зиму -

14 год

2 порції

490 ккал

0 / 5
Консервована вишня в желе – рецепт вишні в желе на зиму

Як приготувати вишню в желе/Смачно24

У рецепті консервування вишні в желе зберігаються всі вітаміни та корисні мінерали, які є у ягодах. Адже вони не піддаються високій термічній обробці.

Приготуйте смаколик із вишні вдома та насолоджуйтесь її смаком взимку. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для варення

  • Вишня

    1 кг

  • Желатин

    2 ст. л.

  • Цукор

    700 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте вишні в холодній воді, просушіть їх на паперовому рушнику та переберіть.

2

Видаліть кісточки та хвостики з вишень та додайте цукор змішаний з желатином. Перемішайте вишні та залишіть в прохолодному місці на 12 годин.

3

Каструлю з вишнями поставте на слабкий вогонь та варіть до кипіння. Зачекайте 3 хвилини і зніміть вишні, не забувайте весь час помішувати масу.

4

Простерилізуйте банки та кришки, накладіть у них желе з вишні та закатайте. Переверніть кришкою вниз, накрийте банки теплою ковдрою й залишіть до ранку. Смачного!

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