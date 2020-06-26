Корисні цукерки із сухофруктів – рецепт в домашніх умовах

Корисні цукерки з сухофруктів: рецепт -
15 хв
20 порцій
262 ккал
Як приготувати цукерки з сухофруктів/Смачно24
Смачно24 підготував для вас рецепт смачних цукерок з сухофруктів. Корисний десерт, що робиться нашвидкуруч. Також його можна приготувати з дітьми, він точно прийдеться їм до смаку.
Інгредієнти
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В'ялена вишня
20 шт.
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Волоські горіхи
0,5 ст.
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Родзинки
1 ст.
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Какао
4 ст. л.
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Кокосова стружка
4 ст. л.
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Цукор
1 ст. л.
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Фіники
1 ст.
Рецепт приготування
1
Сухофрукти промити та обсушити на серветці. Потім поєднати їх в одній посудині з кокосовою стружкою та подрібнити блендером в однорідну масу. Якщо немає блендера, можна перекрутити на м'ясорубці.
2
З готової суміші сформуйте 20 невеличких кульок. В середину кожної необхідно покласти вишеньку.
3
Цукерки обвалюємо спочатку у цукрі, а потім половину — у какао, а другу частину — у цукровій пудрі.