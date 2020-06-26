Корисні цукерки із сухофруктів – рецепт в домашніх умовах

1

Сухофрукти промити та обсушити на серветці. Потім поєднати їх в одній посудині з кокосовою стружкою та подрібнити блендером в однорідну масу. Якщо немає блендера, можна перекрутити на м'ясорубці.

2

З готової суміші сформуйте 20 невеличких кульок. В середину кожної необхідно покласти вишеньку.

3

Цукерки обвалюємо спочатку у цукрі, а потім половину — у какао, а другу частину — у цукровій пудрі.