Батончик з вівсянки та горішків в домашніх умовах – рецепт

Рецепт корисного батончика з вівсянки та горішків -
45 хв
8 порцій
160 ккал
Як приготувати батончик з вівсянки вдома/Смачно24
Корисні вівсяні батончики з горішками легкі у приготуванні та надзвичайно смачні. Такі батончики можна брати з собою у подорожі, давати діткам у школу або ласувати перед тренуваннями. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Арахісове масло
2 ст. л.
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Волоські горіхи
1 ст. л.
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Родзинки
1 ст. л.
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Журавлина
1 ст. л.
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Мед
1 ст. л.
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Вівсяні пластівці
4 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно змішайте арахісове масло та мед, злегка прогрійте інгредієнти на водяній бані.
2
Змішайте в глибокій мисці горіхи, родзинки, журавлину та вівсяні пластівці. Додайте арахісове масло та мед – перемішайте.
3
Викладіть суміш у деко вкрите пергаментом, розрівняйте силіконовою лопаткою.
4
Відправте деко з заготовкою на батончики до холодильника на кілька годин. Наріжте суміш на батончики та обгорніть у пергамент для випікання. Смачного!