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Рецепт корисного батончика з вівсянки та горішків -

45 хв

8 порцій

160 ккал

0 / 5
Батончик з вівсянки та горішків в домашніх умовах – рецепт

Як приготувати батончик з вівсянки вдома/Смачно24

Корисні вівсяні батончики з горішками легкі у приготуванні та надзвичайно смачні. Такі батончики можна брати з собою у подорожі, давати діткам у школу або ласувати перед тренуваннями. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Арахісове масло

    2 ст. л.

  • Волоські горіхи

    1 ст. л.

  • Родзинки

    1 ст. л.

  • Журавлина

    1 ст. л.

  • Мед

    1 ст. л.

  • Вівсяні пластівці

    4 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно змішайте арахісове масло та мед, злегка прогрійте інгредієнти на водяній бані.

2

Змішайте в глибокій мисці горіхи, родзинки, журавлину та вівсяні пластівці. Додайте арахісове масло та мед – перемішайте.

3

Викладіть суміш у деко вкрите пергаментом, розрівняйте силіконовою лопаткою.

4

Відправте деко з заготовкою на батончики до холодильника на кілька годин. Наріжте суміш на батончики та обгорніть у пергамент для випікання. Смачного!

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