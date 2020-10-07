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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Як підвищити імунітет: рецепт чаю в домашніх умовах

Як підвищити імунітет: рецепт чаю в домашніх умовах -

30 хв

4 порції

38 ккал

0 / 5
Трав'яний чай для підвищення імунітету – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати трав’яний чай вдома/Смачно24

Зараз все більше людей задумуються, як їм покращити стан свого імунітету, вберегтись від застуди та вірусів. Смачно 24 підготував для вас рецепт натурального та корисного трав’яного чаю, який не тільки збагатить ваш організм корисними мікроелементами і вітамінами, а й покращить ваше самопочуття на весь день!

Цвіт липи має антисептичні, потогінні, відхаркувальні, жарознижувальні властивості. Він корисно впливає на людський організм та зміцнює імунітет.

Волошка – надзвичайно цінна квітка для здоров’я людини. Заваріть трав’яний чай з її додаванням та отримаєте такі корисні мікроелементи, як калій, кальцій, магній, залізо і мідь.

Інгредієнти

для чаю

  • Волошка

    15 г

  • Вода

    10 г

  • Липа

    10 г

  • Мед

    50 г

  • Ромашка

    20 г

Рецепт приготування

1

Підготуйте графин або чайничок у якому будете запарювати трав’яний чай. Викладіть у нього сухі трави.

2

Закип’ятіть чисту питну воду та влийте у графин або чайничок, накрийте кришкою та дайте чаю настоятись 30 хвилин.

3

Розлийте готовий чай по склянках, додайте меду та перемішайте. Смачного і будьте здорові!

Поради щодо приготування

Мед слід додавати до трав’яного чаю коли він трішки охолоне.

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