Котлети з гарбуза: смачний рецепт -
1 год 10 хв
3 порції
109 ккал
Рецепт гарбузових котлет/Смачно24
Апетитні котлети з гарбузом – це смачна та оригінальна страва, з приготуванням якої впорається навіть новачок!
Інгредієнти
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Картопля
350 г
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Олія соняшникова
1 для смаження
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Мелений чорний перець
1 за смаком
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Борошно пшеничне
4 ст. л.
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Панірувальні сухарі
100 г
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Сіль
0,5 ч. л.
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Гарбуз
350 г
Рецепт приготування
1
Гарбуз почистіть від шкірки, насіння та серцевини. Картоплю також почистіть від шкірки. Потріть на дрібній тертці картоплю та гарбуз.
2
В мисці змішайте овочі та трохи відіжміть масу, щоб позбутися зайвої рідини. Посоліть та поперчіть, додайте борошно та добре вимішайте. За консистенцією маса має нагадувати звичайний фарш для котлет. За бажанням до тіста можна додати цибулю та зелень.
3
Змоченими руками сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях та обсмажте з обох боків на сковорідці.
Поради щодо приготування
За бажанням котлети можна запекти, щоб вони були більш корисними, або навіть приготувати на пару.
Якщо котлетна гарбузова маса виявилася рідкувата, то «підсушіть» її додаванням борошна або манки. При додаванні манки важливо дати час фаршу трохи постояти, щоб крупинки добре ввібрали в себе овочевий сік і набрякли, інакше вони будуть неприємно хрумтіти на зубах.
Панірувати ніжні котлети рекомендується в білих сухарях дрібного помелу. Якщо так сталося, що придбали великі, пересійте їх через рідке металеве сито. Також для панірування можна використовувати борошно або манку.
Обсмажуючи на сковороді, спочатку добре треба прогріти масло і тільки після цього починати смажити в ньому котлети. Непрогрітий жир швидко вбирається в панірування через що котлети можуть приставати. Деко і сітку для приготування на пару теж треба добре змащувати олією.