1

Гарбуз почистіть від шкірки, насіння та серцевини. Картоплю також почистіть від шкірки. Потріть на дрібній тертці картоплю та гарбуз.

2

В мисці змішайте овочі та трохи відіжміть масу, щоб позбутися зайвої рідини. Посоліть та поперчіть, додайте борошно та добре вимішайте. За консистенцією маса має нагадувати звичайний фарш для котлет. За бажанням до тіста можна додати цибулю та зелень.

3

Змоченими руками сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях та обсмажте з обох боків на сковорідці.