Котлети з кабачків: рецепт домашніх кабачкових котлет

1

Кабачок очистіть від шкірки та насіння. Натріть та складіть у миску. Додайте тертий сир, панірувальні сухарі, яйце та сіль. Ретельно перемішайте масу. Додайте борошно і ще раз перемішайте.

2

Вологими руками зліпіть невеликі котлетки. Обсмажте на сковороді з рослинною олією, з двох сторін.

3

Викладіть на тарілки, прикрасіть зеленню і подайте зі сметаною.