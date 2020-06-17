Котлети з кабачків: рецепт домашніх кабачкових котлет

Домашні котлети з кабачків: смачний рецепт -
45 хв
2 порції
153 ккал
Як приготувати котлети з кабачків/Смачно24
Цей рецепт сподобається навіть тим, хто не дуже полюбляє кабачки в інших стравах. Кабачкові котлети – поживні, ситні та дуже смачні, особливо якщо подавати їх зі сметанним соусом або соусом Бешамель.
Інгредієнти
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Кабачок
300 г
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Панірувальні сухарі
2 ст. л.
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Твердий сир
50 г
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Кабачок очистіть від шкірки та насіння. Натріть та складіть у миску. Додайте тертий сир, панірувальні сухарі, яйце та сіль. Ретельно перемішайте масу. Додайте борошно і ще раз перемішайте.
2
Вологими руками зліпіть невеликі котлетки. Обсмажте на сковороді з рослинною олією, з двох сторін.
3
Викладіть на тарілки, прикрасіть зеленню і подайте зі сметаною.
Поради щодо приготування
Якщо тісто вийшло занадто рідке, додайте ще борошна.
Можна також спекти котлети з кабачків в духовці, використовуючи силіконові формочки.