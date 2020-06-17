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Домашні котлети з кабачків: смачний рецепт -

45 хв

2 порції

153 ккал

0 / 5
Котлети з кабачків: рецепт домашніх кабачкових котлет

Як приготувати котлети з кабачків/Смачно24

Цей рецепт сподобається навіть тим, хто не дуже полюбляє кабачки в інших стравах. Кабачкові котлети – поживні, ситні та дуже смачні, особливо якщо подавати їх зі сметанним соусом або соусом Бешамель.

Інгредієнти

для котлет

  • Кабачок

    300 г

  • Панірувальні сухарі

    2 ст. л.

  • Твердий сир

    50 г

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Кабачок очистіть від шкірки та насіння. Натріть та складіть у миску. Додайте тертий сир, панірувальні сухарі, яйце та сіль. Ретельно перемішайте масу. Додайте борошно і ще раз перемішайте.

2

Вологими руками зліпіть невеликі котлетки. Обсмажте на сковороді з рослинною олією, з двох сторін.

3

Викладіть на тарілки, прикрасіть зеленню і подайте зі сметаною.

Поради щодо приготування

Якщо тісто вийшло занадто рідке, додайте ще борошна.

Можна також спекти котлети з кабачків в духовці, використовуючи силіконові формочки.

Другі страви Овочеві котлети

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