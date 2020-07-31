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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Як правильно приготувати класичний крем Дипломат

Як правильно приготувати класичний крем Дипломат -

45 хв

1 порція

142 ккал

0 / 5
Крем Дипломат для торта: класичний рецепт приготування

Рецепт крему Дипломат для торта/Смачно24

Класичний рецепт крем Дипломат чудово підійде для начинки еклерів, шу, Медовика та торту Наполеон. Не радимо використовувати крем Дипломат у бісквітних тортах, адже його шари занадто важкі та будуть видавлювати крем з торта.

Смачно 24 підготував для вас рецепт класичного крему для десертів та випічки. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для крему

  • Желатин

    6 г

  • Молоко

    300 мл

  • Борошно пшеничне

    15 г

  • Цукор

    80 г

  • Вершки 33%

    150 г

  • Вершкове масло

    30 г

  • Тепла вода

    30 г

  • Яєчний жовток

    60 г

  • Кукурудзяний крохмаль

    15 г

Рецепт приготування

1

Для крему “Дипломат” ретельно розтираємо вінчиком курячі жовтки та цукор, доки вони не посвітліють. Ставимо велику каструлю з молоком на середній вогонь.

2

Додайте до розтертих жовтків борошно, крохмаль та перемішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок. Додаємо меншу частину теплого молока та знову перемішуємо. Молоко, що залишилося доводимо до кипіння і виливаємо в нього яєчну масу. Активно перемішуйте вінчиком крем, щоб не утворились грудочки та щоб він не підгорів.

3

На маленькому вогні доведіть крем до кипіння, чекаємо 30 секунд та не забуваємо при цьому активно вимішувати крем вінчиком. Знімаємо крем з вогню та продовжуємо помішувати.

4

Розведіть желатин з 30 мл води, коли желатин набухне додайте його до крему. Також додайте вершкове масло і ретельно вимішайте крем.

5

Перекладіть готовий крем у глибоку миску, накрийте харчовою плівкою “в контакт” (харчова плівка повинна вкрити крем) та поставте в холодильник до повного охолодження. Крем готовий – смачного!

Французька кухня Кухні світу Десерти без випікання Крем для торта Випічка Десерти

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