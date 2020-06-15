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Смачно 24 Перші страви Овочеві супи Рецепт крем-супу з кабачків

Рецепт крем-супу з кабачків -

1 год

7 порцій

29 ккал

0 / 5
Кабачковий крем-суп – рецепт корисного крем-супу з кабачків

Рецепт крем-супу/Смачно24

Головна особливість кабачків вигідна господиням: страви з цих овочів готуються швидко. Це корисно, адже при мінімальній термічній обробці зберігається максимум поживних речовин. 

Крім традиційних плодів, використовуйте цукіні чи патисони, їх смак ідентичний кабачковому. Супи з кабачками зручно перебивати у блендері в пюре.

Інгредієнти

для крем-супу

  • Болгарський перець

    1 шт.

  • Вода

    700 мл

  • Кабачок

    1 шт.

  • Картопля

    1 шт.

  • Червона цибуля

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Морква

    1 шт.

  • Помідор

    1 шт.

  • Сметана

    1 ст. л.

  • Часник

    1-2 зубчики

Рецепт приготування

1

Цибулю і часник дрібно наріжте і протушкуйте на сковороді з олією. Всі інші овочі (крім помідора) наріжте кубиками, додайте в сковороду та протушкуйте ще 5 хвилин.

2

Перекладіть суміш в каструлю, додайте воду, зелень і варіть близько 15 хвилин. Зніміть з вогню, вийміть великі гілочки зелені та подрібніть суп у блендері до стану пюре.

3

Знову поставте каструлю на плиту, додайте 1 ст.л сметани та доведіть суп до кипіння. Готову страву подавайте порційно, можна додати дрібно нарізаний кубиками помідор і гілочки зелені.

Поради щодо приготування

Для приготування крем-супу рекомендується використовувати молоді та ніжні кабачки через їх ще тонку та ніжну шкірочку. 

Суп із кабачків – страва низькокалорійна, тому можна додавати в неї густу сметану або вершки. Звичайно ж, крем-суп при поданні потрібно посипати подрібненою зеленню. Можна додати грінки, сухарики.

Якщо ви хочете отримати суп із вираженішим смаком, то використовуйте для обсмаження овочів не олію, а вершкове масло. Замість звичайної води підійде та овочевий бульйон. Можна використовувати й м’ясний бульйон.

Перші страви Овочеві супи Крем-супи

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