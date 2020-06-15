Кабачковий крем-суп – рецепт корисного крем-супу з кабачків

Рецепт крем-супу з кабачків -
1 год
7 порцій
29 ккал
Рецепт крем-супу/Смачно24
Головна особливість кабачків вигідна господиням: страви з цих овочів готуються швидко. Це корисно, адже при мінімальній термічній обробці зберігається максимум поживних речовин.
Крім традиційних плодів, використовуйте цукіні чи патисони, їх смак ідентичний кабачковому. Супи з кабачками зручно перебивати у блендері в пюре.
Інгредієнти
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Болгарський перець
1 шт.
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Вода
700 мл
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Кабачок
1 шт.
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Картопля
1 шт.
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Червона цибуля
1 шт.
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Олія соняшникова
1 ст. л.
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Морква
1 шт.
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Помідор
1 шт.
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Сметана
1 ст. л.
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Часник
1-2 зубчики
Рецепт приготування
1
Цибулю і часник дрібно наріжте і протушкуйте на сковороді з олією. Всі інші овочі (крім помідора) наріжте кубиками, додайте в сковороду та протушкуйте ще 5 хвилин.
2
Перекладіть суміш в каструлю, додайте воду, зелень і варіть близько 15 хвилин. Зніміть з вогню, вийміть великі гілочки зелені та подрібніть суп у блендері до стану пюре.
3
Знову поставте каструлю на плиту, додайте 1 ст.л сметани та доведіть суп до кипіння. Готову страву подавайте порційно, можна додати дрібно нарізаний кубиками помідор і гілочки зелені.
Поради щодо приготування
Для приготування крем-супу рекомендується використовувати молоді та ніжні кабачки через їх ще тонку та ніжну шкірочку.
Суп із кабачків – страва низькокалорійна, тому можна додавати в неї густу сметану або вершки. Звичайно ж, крем-суп при поданні потрібно посипати подрібненою зеленню. Можна додати грінки, сухарики.
Якщо ви хочете отримати суп із вираженішим смаком, то використовуйте для обсмаження овочів не олію, а вершкове масло. Замість звичайної води підійде та овочевий бульйон. Можна використовувати й м’ясний бульйон.