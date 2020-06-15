Кабачковий крем-суп – рецепт корисного крем-супу з кабачків

1

Цибулю і часник дрібно наріжте і протушкуйте на сковороді з олією. Всі інші овочі (крім помідора) наріжте кубиками, додайте в сковороду та протушкуйте ще 5 хвилин.

2

Перекладіть суміш в каструлю, додайте воду, зелень і варіть близько 15 хвилин. Зніміть з вогню, вийміть великі гілочки зелені та подрібніть суп у блендері до стану пюре.

3

Знову поставте каструлю на плиту, додайте 1 ст.л сметани та доведіть суп до кипіння. Готову страву подавайте порційно, можна додати дрібно нарізаний кубиками помідор і гілочки зелені.