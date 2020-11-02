Крем-суп з сочевиці – пісний рецепт в домашніх умовах

Як приготувати пісний дієтичний крем-суп вдома/Смачно24

Не знаєте, що приготувати на обід? Смачно 24 підготував для вас рецепт пісного низькокалорійного крем-супу з сочевиці та моркви. Суп надзвичайно швидкий у приготуванні, впоратись з ним може навіть підліток.

Також, суп з сочевиці підійде для дієтичного харчування, адже в його складі немає шкідливих та жирних інгредієнтів.