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Смачно 24 Перші страви Крем-супи Крем-суп з зеленим горошком: легкий рецепт

Крем-суп з зеленим горошком: легкий рецепт -

30 хв

4 порції

65 ккал

0 / 5

Легкий у приготуванні та надзвичайно ніжної текстури крем-суп з зеленого горошку підійде для цілої сім’ї. Крем-супи обожнюють діти та захоплюються дорослі. Приготуйте цю ресторанну страву для рідних разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для крем-супу

  • Горошок зелений (заморожений)

    400 г

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Овочевий бульйон

    1 л

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Вершки 26%

    100 г

  • Вершкове масло

    2 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Зелений горошок розморозьте.

2

Цибулю наріжте дрібними кубиками та підсмажте на вершковому маслі до золотої скоринки.

3

Додайте до цибульки зелений горошок та обсмажте.

4

Вилийте до горошку овочевий бульйон та варіть протягом 15 хвилин. Додайте вершки.

5

Зблендеріть суп в пюре та додайте спецій.

6

До готового крем-супу додайте дрібно нарізану петрушку та ретельно перемішайте. Смачного!

Перші страви Крем-супи

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