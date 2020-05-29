Крем-суп з зеленим горошком: легкий рецепт -
30 хв
4 порції
65 ккал
Легкий у приготуванні та надзвичайно ніжної текстури крем-суп з зеленого горошку підійде для цілої сім’ї. Крем-супи обожнюють діти та захоплюються дорослі. Приготуйте цю ресторанну страву для рідних разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
-
Горошок зелений (заморожений)
400 г
-
Цибуля ріпчаста
2 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Овочевий бульйон
1 л
-
Петрушка (зелень)
1 пучок
-
Вершки 26%
100 г
-
Вершкове масло
2 ст. л.
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Зелений горошок розморозьте.
2
Цибулю наріжте дрібними кубиками та підсмажте на вершковому маслі до золотої скоринки.
3
Додайте до цибульки зелений горошок та обсмажте.
4
Вилийте до горошку овочевий бульйон та варіть протягом 15 хвилин. Додайте вершки.
5
Зблендеріть суп в пюре та додайте спецій.
6
До готового крем-супу додайте дрібно нарізану петрушку та ретельно перемішайте. Смачного!
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