Крижавки: капуста з буряком – рецепт капусти по-гурійськи

Як приготувати крижавки: рецепт капусти по-гурійськи -
120 год
4 порції
85 ккал
Як приготувати капусту з буряком/Смачно24
Капуста чудово доповнюватиме м’ясні та рибні страви, а також гарніри.
Якщо ви ще не куштували капусту з бурячком, в народі її називають крижавка або капуста по-гурійськи, мерщій приготуйте овочеву закуску! Гайда готувати разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
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Білокачана капуста
2 кг
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Вода
2 л
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Перець чорний горошком
10 шт.
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Перець чилі
1 шт.
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Буряк
1 шт.
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Сіль
2 ст. л.
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Часник
1 головка
Рецепт приготування
1
Закип’ятіть воду у каструлі, додайте солі. Ретельно помийте капусту водою та наріжте її великими шматками.
2
Помийте буряк, зніміть шкірку та наріжте великими шматками. Чилі наріжте шматочками, часник почистіть від лушпиння та наріжте тонкими скибочками.
3
У великій каструлі викладіть шматки капусти в тонкий шар, зверху покладіть кілька шматків буряка та горошини перцю. Додайте до першого шару капусти часник та чилі. Далі викладіть наступний шар капусти і повторіть перець, часник, буряк та чилі.
4
Залийте капусту розсолом, притисніть капусту важкою мискою та поставте в тепле місце. Через 5 днів крижавка буде готовою. Смачного!