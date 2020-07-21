Крижавки: капуста з буряком – рецепт капусти по-гурійськи

1

Закип’ятіть воду у каструлі, додайте солі. Ретельно помийте капусту водою та наріжте її великими шматками.

2

Помийте буряк, зніміть шкірку та наріжте великими шматками. Чилі наріжте шматочками, часник почистіть від лушпиння та наріжте тонкими скибочками.

3

У великій каструлі викладіть шматки капусти в тонкий шар, зверху покладіть кілька шматків буряка та горошини перцю. Додайте до першого шару капусти часник та чилі. Далі викладіть наступний шар капусти і повторіть перець, часник, буряк та чилі.

4

Залийте капусту розсолом, притисніть капусту важкою мискою та поставте в тепле місце. Через 5 днів крижавка буде готовою. Смачного!