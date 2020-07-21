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Смачно 24 Закуски Овочеві закуски Як приготувати крижавки: рецепт капусти по-гурійськи

Як приготувати крижавки: рецепт капусти по-гурійськи -

120 год

4 порції

85 ккал

0 / 5
Крижавки: капуста з буряком – рецепт капусти по-гурійськи

Як приготувати капусту з буряком/Смачно24

Капуста чудово доповнюватиме м’ясні та рибні страви, а також гарніри.

Якщо ви ще не куштували капусту з бурячком, в народі її називають крижавка або капуста по-гурійськи, мерщій приготуйте овочеву закуску! Гайда готувати разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для страви

  • Білокачана капуста

    2 кг

  • Вода

    2 л

  • Перець чорний горошком

    10 шт.

  • Перець чилі

    1 шт.

  • Буряк

    1 шт.

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Часник

    1 головка

Рецепт приготування

1

Закип’ятіть воду у каструлі, додайте солі. Ретельно помийте капусту водою та наріжте її великими шматками.

2

Помийте буряк, зніміть шкірку та наріжте великими шматками. Чилі наріжте шматочками, часник почистіть від лушпиння та наріжте тонкими скибочками.

3

У великій каструлі викладіть шматки капусти в тонкий шар, зверху покладіть кілька шматків буряка та горошини перцю. Додайте до першого шару капусти часник та чилі. Далі викладіть наступний шар капусти і повторіть перець, часник, буряк та чилі.

4

Залийте капусту розсолом, притисніть капусту важкою мискою та поставте в тепле місце. Через 5 днів крижавка буде готовою. Смачного!

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