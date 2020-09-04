1

Ретельно промийте тушку курчати, розріжте її вздовж між грудками та розкрийте. Переверніть тушку зрізом на обробну дошку та накрийте харчовою плівкою.

2

Відбийте тушку курки так щоб вона стала більш пласкою.

3

Гострим ножем зробіть надрізи під грудкою, щоб сховати у них крильця. Ретельно натріть м'ясо сіллю з обох боків.

4

На тушці курчати робимо маленькі надрізи та фаршируємо їх дрібно нарізаним часником. Змащуємо курочку олією та натираємо спеціями. Помістіть тушку в кулінарний рукав для випікання та дайте постояти понад годину, щоб м'ясо краще промаринувалося.

5

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте курча на деко у спеціальному кулінарному рукаві близько 50 хвилин.

6

Дістаньте курку з духовки, розріжте рукав та запікайте ще 10-15 хвилин до золотої скоринки. Смачного!