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Як приготувати курча табака в духовці: рецепт -

1 год 40 хв

4 порції

198 ккал

0 / 5
Курча табака в духовці – рецепт в домашніх умовах

Рецепт курчати табака/Смачно24

Приготуйте курча табака на святкову вечерю для родини або друзів – це швидко та смачно!

Курча табака – надзвичайно апетитна страва, м'ясо курчати соковите та ніжне, а гарніром для страви може бути відварена картопелька або овочева нарізка.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Курка

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Приправа для курки

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    1 зубчик

Рецепт приготування

1

Ретельно промийте тушку курчати, розріжте її вздовж між грудками та розкрийте. Переверніть тушку зрізом на обробну дошку та накрийте харчовою плівкою.

2

Відбийте тушку курки так щоб вона стала більш пласкою.

3

Гострим ножем зробіть надрізи під грудкою, щоб сховати у них крильця. Ретельно натріть м'ясо сіллю з обох боків.

4

На тушці курчати робимо маленькі надрізи та фаршируємо їх дрібно нарізаним часником. Змащуємо курочку олією та натираємо спеціями. Помістіть тушку в кулінарний рукав для випікання та дайте постояти понад годину, щоб м'ясо краще промаринувалося.

5

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте курча на деко у спеціальному кулінарному рукаві близько 50 хвилин.

6

Дістаньте курку з духовки, розріжте рукав та запікайте ще 10-15 хвилин до золотої скоринки. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати курча табака – рецепт з відео:

 

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