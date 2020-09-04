Як приготувати курча табака в духовці: рецепт -
1 год 40 хв
4 порції
198 ккал
Рецепт курчати табака/Смачно24
Приготуйте курча табака на святкову вечерю для родини або друзів – це швидко та смачно!
Курча табака – надзвичайно апетитна страва, м'ясо курчати соковите та ніжне, а гарніром для страви може бути відварена картопелька або овочева нарізка.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Курка
1 шт.
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Олія соняшникова
1 ст. л.
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Приправа для курки
за смаком
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Сіль
за смаком
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Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Ретельно промийте тушку курчати, розріжте її вздовж між грудками та розкрийте. Переверніть тушку зрізом на обробну дошку та накрийте харчовою плівкою.
2
Відбийте тушку курки так щоб вона стала більш пласкою.
3
Гострим ножем зробіть надрізи під грудкою, щоб сховати у них крильця. Ретельно натріть м'ясо сіллю з обох боків.
4
На тушці курчати робимо маленькі надрізи та фаршируємо їх дрібно нарізаним часником. Змащуємо курочку олією та натираємо спеціями. Помістіть тушку в кулінарний рукав для випікання та дайте постояти понад годину, щоб м'ясо краще промаринувалося.
5
Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте курча на деко у спеціальному кулінарному рукаві близько 50 хвилин.
6
Дістаньте курку з духовки, розріжте рукав та запікайте ще 10-15 хвилин до золотої скоринки. Смачного!
Поради щодо приготування
Як приготувати курча табака – рецепт з відео: