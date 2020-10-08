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Куряча грудка з тушкованими овочами та запіканкою -

1 год

8 порцій

90 ккал

0 / 5

Куряча грудка з тушкованими овочами та картопляною запіканкою – це смачна, універсальна та поживна страва. Тушкування дозволяє знайти відмінне поєднання між смаком і збереженням корисних речовин. 

Інгредієнти

Для страви

  • Базилік (зелень)

    0,5 пучок

  • Бекон

    2 скибочки

  • Горох (заморожений)

    200 г

  • Картопля

    800 г

  • Курячі грудки

    600 г

  • Курячий бульйонний кубик

    1 шт.

  • Цибуля порей

    200 г

  • Цибуля ріпчаста

    3 шт.

  • Оливкова олія

    1 ч. л.

  • Розмарин (свіжий)

    1 пучок

  • Вершки

    100 мл

  • Сіль

    1 за смаком

  • Сир Пармезан

    30 г

  • Шпинат

    200 г

Рецепт приготування

1

Розігрійте духовку в режимі гриль і закип'ятіть воду. Наріжте картоплю тонкими слайсами, залийте окропом і залиште варитися під кришкою протягом 8-10 хвилин.

2

Очистіть цибулю і наріжте так само, як картоплю. Обсмажте на оливковій олії цибулю разом з морською сіллю, чорним перцем і бульйонним кубиком. Якщо цибуля пригоратиме, додайте трохи води.

3

Викладіть курку на аркуш паперу для запікання, натріть сіллю, перцем і посипте розмарином. Відбийте грудки качалкою.

4

Обсмажте курку на сковорідці з 1 столовою ложкою оливкової олії по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору і готовності.

5

Злийте воду з картоплі, додайте цибулю, перемішайте і викладіть у форму для запікання. Залийте вершками, присипте тертим сиром і поставте в духовку.

6

Цибулю-порей поріжте вздовж, промийте і дрібно поріжте. Тушкуйте з 1 ложкою оливкової олії, постійно помішуючи. Поріжте бекон і додайте до курки, злегка обсмажте.

7

Додайте шпинат і горох до цибулі-порей і тушкуйте, поки горох не стане м'яким. Викладіть курку на "подушку" з овочів та подавайте з картопляною запіканкою.

Поради щодо приготування

Обов’язково відбивайте курячі грудки, оскільки це забезпечить рівномірне прожарювання та зробить м’ясо ніжнішим.

Якщо за рецептом вам необхідно нарізати м’ясо, використовуйте гострий ніж і ріжте поперек волокон. Таким чином ви розривається жорсткі м’язові волокна, і м’ясо не буде “гумовим”.

Під час тривалого запікання м’яса всі його соки скупчуються в нижній частині. Щоб страва була рівномірно приготованою і соковитою, перевертайте м’ясо хоча б раз під час запікання. 

Додайте в маринад розпушувач і грубозернисту сіль. Це допоможе домогтися хрусткої скоринки. 

Курка любить середні температури. Не пересушіть птицю на високих температурах.

Готова страва з курки має полежати хоча б 15 хвилин перед тим, як її подадуть на стіл. Не варто миттєво розрізати курку на шматочки: так вона швидко втратить свої соки.

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