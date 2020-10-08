1

Розігрійте духовку в режимі гриль і закип'ятіть воду. Наріжте картоплю тонкими слайсами, залийте окропом і залиште варитися під кришкою протягом 8-10 хвилин.

2

Очистіть цибулю і наріжте так само, як картоплю. Обсмажте на оливковій олії цибулю разом з морською сіллю, чорним перцем і бульйонним кубиком. Якщо цибуля пригоратиме, додайте трохи води.

3

Викладіть курку на аркуш паперу для запікання, натріть сіллю, перцем і посипте розмарином. Відбийте грудки качалкою.

4

Обсмажте курку на сковорідці з 1 столовою ложкою оливкової олії по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору і готовності.

5

Злийте воду з картоплі, додайте цибулю, перемішайте і викладіть у форму для запікання. Залийте вершками, присипте тертим сиром і поставте в духовку.

6

Цибулю-порей поріжте вздовж, промийте і дрібно поріжте. Тушкуйте з 1 ложкою оливкової олії, постійно помішуючи. Поріжте бекон і додайте до курки, злегка обсмажте.

7

Додайте шпинат і горох до цибулі-порей і тушкуйте, поки горох не стане м'яким. Викладіть курку на "подушку" з овочів та подавайте з картопляною запіканкою.