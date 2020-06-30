Квас в домашніх умовах від Євгена Клопотенка: рецепт з фото

Рецепт квасу від Євгена Клопотенка -
13 год
6 порцій
27 ккал
Рецепт квасу від Євгена Клопотенка/Смачно24
Домашній квас найкраще смакує у спекотну погоду. Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився власним рецептом приготування домашнього квасу, який готують у його ресторані. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Свіжі дріжджі
10 г
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Бородинський хліб
400 г
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Вода
2-2,5 л
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Цукор
150 г
Рецепт приготування
1
Бородинський хліб нарізаємо невеликими кубиками та підсушуємо на сухій сковорідці до скоринки.
2
Подрібнюємо руками свіжі дріжджі та додаємо до них 100 мл води та 2 ст. л цукру – перемішуємо.
3
У 3 л банку викладаємо порізані шматочки хліба, заливаємо сумішшю дріжджів та рештою води. Накриваємо кришкою банку і залишаємо напій бродити при кімнатній температурі на 12 годин.
4
Готовий квас проціджуємо через марлю, закриваємо кришкою та залишаємо в холодильнику. Готовий домашній квас з бородинського хліба можна зберігати в холодильнику до 10 днів. Смачного!