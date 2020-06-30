Квас в домашніх умовах від Євгена Клопотенка: рецепт з фото

1

Бородинський хліб нарізаємо невеликими кубиками та підсушуємо на сухій сковорідці до скоринки.

2

Подрібнюємо руками свіжі дріжджі та додаємо до них 100 мл води та 2 ст. л цукру – перемішуємо.

3

У 3 л банку викладаємо порізані шматочки хліба, заливаємо сумішшю дріжджів та рештою води. Накриваємо кришкою банку і залишаємо напій бродити при кімнатній температурі на 12 годин.

4

Готовий квас проціджуємо через марлю, закриваємо кришкою та залишаємо в холодильнику. Готовий домашній квас з бородинського хліба можна зберігати в холодильнику до 10 днів. Смачного!