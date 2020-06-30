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Рецепт квасу від Євгена Клопотенка -

13 год

6 порцій

27 ккал

0 / 5
Квас в домашніх умовах від Євгена Клопотенка: рецепт з фото

Рецепт квасу від Євгена Клопотенка/Смачно24

Домашній квас найкраще смакує у спекотну погоду. Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився власним рецептом приготування домашнього квасу, який готують у його ресторані. Гайда готувати разом!

 

Інгредієнти

для напою

  • Свіжі дріжджі

    10 г

  • Бородинський хліб

    400 г

  • Вода

    2-2,5 л

  • Цукор

    150 г

Рецепт приготування

1

Бородинський хліб нарізаємо невеликими кубиками та підсушуємо на сухій сковорідці до скоринки. 

2

Подрібнюємо руками свіжі дріжджі та додаємо до них 100 мл води та 2 ст. л цукру – перемішуємо. 

3

У 3 л банку викладаємо порізані шматочки хліба, заливаємо сумішшю дріжджів та рештою води. Накриваємо кришкою банку і залишаємо напій бродити при кімнатній температурі на 12 годин.

4

Готовий квас проціджуємо через марлю, закриваємо кришкою та залишаємо в холодильнику. Готовий домашній квас з бородинського хліба можна зберігати в холодильнику до 10 днів. Смачного!

Літні напої Євген Клопотенко Авторські рецепти Напої

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