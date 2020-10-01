Квашена капуста з буряком без оцту – рецепт на зиму

1

Ретельно помийте та почистіть овочі, нашаткуйте їх тоненькою соломкою.

2

Перекладіть підготовані овочі у велику миску та додайте половину солі та цукру. Ретельно розімніть їх руками доки не почне виділятися сік.

3

Часник почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком, додайте до овочів.

4

У миску з овочами насипте чорного перцю горошком, додайте лаврових листочків та вимішайте.

5

Перекладіть квашену капусту з овочами у банки. Воду закип'ятіть з сіллю та цукром, залийте гарячим маринадом банки з капустою та залишіть настоятись три доби при кімнатній температурі.

6

Готову овочеву закуску з квашеної капусти закрийте кришками та зберігайте в прохолодному темному місці або в холодильнику. Смачного!