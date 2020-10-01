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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт квашеної капусти з буряком на зиму без оцту

Рецепт квашеної капусти з буряком на зиму без оцту -

10 год 20 хв

2 порції

85 ккал

0 / 5
Квашена капуста з буряком без оцту – рецепт на зиму

Як приготувати квашену капусту з буряком/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас чудовий рецепт справжньої домашньої квашеної капусти з бурячком та морквою без додавання оцту. Ми впевнені, що саме цей рецепт стане вашим улюбленим!

Інгредієнти

для страви

  • Білокачана капуста

    1 шт.

  • Вода

    200 мл

  • Лавровий лист

    2 шт.

  • Морква

    1 шт.

  • Перець чорний горошком

    2 ч. л.

  • Цукор

    1,5 ст. л.

  • Буряк

    1 шт.

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Часник

    4 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте та почистіть овочі, нашаткуйте їх тоненькою соломкою.

2

Перекладіть підготовані овочі у велику миску та додайте половину солі та цукру. Ретельно розімніть їх руками доки не почне виділятися сік.

3

Часник почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком, додайте до овочів.

4

У миску з овочами насипте чорного перцю горошком, додайте лаврових листочків та вимішайте.

5

Перекладіть квашену капусту з овочами у банки. Воду закип'ятіть з сіллю та цукром, залийте гарячим маринадом банки з капустою та залишіть настоятись три доби при кімнатній температурі.

6

Готову овочеву закуску з квашеної капусти закрийте кришками та зберігайте в прохолодному темному місці або в холодильнику. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Овочеві закуски Закуски

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