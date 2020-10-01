Квашена капуста з буряком без оцту – рецепт на зиму

Рецепт квашеної капусти з буряком на зиму без оцту -
10 год 20 хв
2 порції
85 ккал
Як приготувати квашену капусту з буряком/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас чудовий рецепт справжньої домашньої квашеної капусти з бурячком та морквою без додавання оцту. Ми впевнені, що саме цей рецепт стане вашим улюбленим!
Інгредієнти
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Білокачана капуста
1 шт.
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Вода
200 мл
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Лавровий лист
2 шт.
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Морква
1 шт.
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Перець чорний горошком
2 ч. л.
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Цукор
1,5 ст. л.
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Буряк
1 шт.
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Сіль
2 ст. л.
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Часник
4 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте та почистіть овочі, нашаткуйте їх тоненькою соломкою.
2
Перекладіть підготовані овочі у велику миску та додайте половину солі та цукру. Ретельно розімніть їх руками доки не почне виділятися сік.
3
Часник почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком, додайте до овочів.
4
У миску з овочами насипте чорного перцю горошком, додайте лаврових листочків та вимішайте.
5
Перекладіть квашену капусту з овочами у банки. Воду закип'ятіть з сіллю та цукром, залийте гарячим маринадом банки з капустою та залишіть настоятись три доби при кімнатній температурі.
6
Готову овочеву закуску з квашеної капусти закрийте кришками та зберігайте в прохолодному темному місці або в холодильнику. Смачного!