Квашена капусти на зиму – рецепт – чому капуста темніє

Рецепт квашеної капусти на зиму -
5 год 40 хв
2 порції
85 ккал
Як приготувати квашену капусту на зиму/Смачно24
Якщо ви ще не готували квашену капусту на зиму – саме час розпочати її приготування. Смачно 24 підготував для вас чудовий рецепт квашеної капусти на зиму.
Чому капуста темніє в банці
Якщо у вашій квашеній капусті недостатньо соку вона буде темніти. Щоб запобігти цього процесу, під час її приготування потрібно добре утрамбовувати її, щоб було достатньо соку.
Інгредієнти
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Білокачана капуста
6 кг
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Запашний перець горошком
10-15 шт.
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Лаврові листки
7-8 шт.
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Морква
3 шт.
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Цукор
за смаком
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Розріжте капусту на кілька частин та нашаткуйте на спеціальній тертці або вручну.
2
Моркву ретельно помийте, почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці – додайте до капусти. Ретельно вимішайте овочі руками.
3
Посоліть та додайте цукру до заготівлі на свій смак. Ще раз вимішайте капусту злегка роздавлюючи руками.
4
Викладіть капусту у велике відро, додайте перець та лаврові листки. Щоб виділявся сік, покладіть марлю на верх відра, притисніть вагою (дерев'яні дошки, а зверху важку каструлю з водою) та залишіть при кімнатній температурі на 3-4 дні.
5
Кожного дня протикайте капусту ножем до дна, щоб виходили гази та квашена капуста не гірчила.
6
Коли капуста буде готовою перекладіть її у банки, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику. Смачного!