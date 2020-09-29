Квашена капусти на зиму – рецепт – чому капуста темніє

Як приготувати квашену капусту на зиму/Смачно24

Якщо ви ще не готували квашену капусту на зиму – саме час розпочати її приготування. Смачно 24 підготував для вас чудовий рецепт квашеної капусти на зиму.

Чому капуста темніє в банці

Якщо у вашій квашеній капусті недостатньо соку вона буде темніти. Щоб запобігти цього процесу, під час її приготування потрібно добре утрамбовувати її, щоб було достатньо соку.