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Рецепт квашеної капусти на зиму -

5 год 40 хв

2 порції

85 ккал

0 / 5
Квашена капусти на зиму – рецепт – чому капуста темніє

Як приготувати квашену капусту на зиму/Смачно24

Якщо ви ще не готували квашену капусту на зиму – саме час розпочати її приготування. Смачно 24 підготував для вас чудовий рецепт квашеної капусти на зиму.

Чому капуста темніє в банці

Якщо у вашій квашеній капусті недостатньо соку вона буде темніти. Щоб запобігти цього процесу, під час її приготування потрібно добре утрамбовувати її, щоб було достатньо соку.

Інгредієнти

для страви

  • Білокачана капуста

    6 кг

  • Запашний перець горошком

    10-15 шт.

  • Лаврові листки

    7-8 шт.

  • Морква

    3 шт.

  • Цукор

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Розріжте капусту на кілька частин та нашаткуйте на спеціальній тертці або вручну.

2

Моркву ретельно помийте, почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці – додайте до капусти. Ретельно вимішайте овочі руками.

3

Посоліть та додайте цукру до заготівлі на свій смак. Ще раз вимішайте капусту злегка роздавлюючи руками.

4

Викладіть капусту у велике відро, додайте перець та лаврові листки. Щоб виділявся сік, покладіть марлю на верх відра, притисніть вагою (дерев'яні дошки, а зверху важку каструлю з водою) та залишіть при кімнатній температурі на 3-4 дні.

5

Кожного дня протикайте капусту ножем до дна, щоб виходили гази та квашена капуста не гірчила.

6

Коли капуста буде готовою перекладіть її у банки, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику. Смачного!

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