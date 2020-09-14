1

Помийте яловичину водою, висушіть паперовим рушником та наріжте м’ясо на шматочки середнього розміру. Щоб приготувати класичний лагман, вам потрібно готувати його в казанку або у глибокій каструлі. Налийте в казанок олії для смаження, та коли вона добряче розігріється, підсмажте нарізане м’ясо до золотої скоринки. Паралельно поставте на газ каструльку з водою, вона знадобиться нам для відварювання локшини.

2

Цибулю та моркву почистіть та наріжте великими кусочками. Коли м’ясо добряче зарум’яниться, додайте до нього овочі та ретельно перемішайте. Болгарський перець почистіть від насіння та наріжте невеликими шматочками. Висипте його до м’яса з овочами, додайте томатної пасти та влийте кип’ячену воду. Кількість води залежить від того, який лагман ви хочете приготувати – густий чи рідкий. Тушіть все на малому вогні до готовності м’яса.

3

У підсолену гарячу воду, яку ми заздалегідь поставили на вогонь, додайте локшину та варіть до її готовності. Процідіть локшину, влийте олію та відставте трохи охолодитися.

4

Помийте, почистіть та наріжте картоплю кубиком. Додайте нарізану картоплю до лагману та відваріть до готовності.

5

В порційні тарілки викладіть відварену локшину, налийте готового лагману. Смачного!