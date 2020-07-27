1

Почнемо приготування лазаньї з тіста. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок, додайте до нього спельту та сіль. Формуємо з борошна та спельти невеличку гірку з отвором всередині. В окремій тарілці з’єднайте цілі яйця та жовтки, легенько збийте їх виделкою. Яєчну масу виливаємо всередину гірки з борошна та обережно замішуємо тісто.

2

Замішувати тісто потрібно протягом 10 хвилин. Коли тісто стало гладеньким та однорідним – обгортаємо його харчовою плівкою та даємо "відпочити" у холодильнику не менше 40 хвилин. Розкатайте тісто та виріжте з нього листи для лазаньї. Тут все залежить від форми, яку ви обрали для страви. Традиційно лазанью готують у прямокутному деко, але вона може бути й округлої форми.

3

Переходимо до готування соусу Болоньєз. Цибулю та моркву миємо, нарізаємо кубиками та тушкуємо на оливковій олії до золотистої скоринки. Додаємо до моркви та цибулі фарш асорті та томатну пасту. Ретельно перемішуємо начинку для лазаньї. Солимо, перчимо за смаком. Додаємо паприку для більш вираженого смаку.

4

Для соусу Бешамель на розігрітій сковорідці розтопіть вершкове масло, додайте борошно та ретельно перемішайте все ложкою. Додаємо молоко, та за допомогою вінчика швидко перемішуємо соус до утворення однорідної маси. Соус Бешамель потрібно постійно помішувати, щоб він не пригорів. Солимо та перчимо соус за смаком. Натираємо на терці мускатний горіх та ще раз ретельно перемішуємо.

5

Закип'ятіть воду у великій каструлі, в ній ми будем відварювати листи з тіста для лазаньї. Воду посоліть та скрутіть газ до середнього. Відварюємо листи для лазаньї одну хвилину, викладаємо їх на деко, у якому ви буде формувати страву та потім запікати.

6

Формуємо лазанью по шарах: перший шар – відварені листи з тіста, другий – соус Болоньєз, третій – соус Бешамель. І потім знову викладаємо лист відвареного тіста, м’ясний соус і Бешамель. Таких шарів робимо п’ять, останній шар тіста намазуємо соусом Бешамель та натираємо сир Пармезан.

7

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте лазанью 40 хвилин. Для презентації помийте листочки свіжого базиліку та задекоруйте страву. Смачного!