Лечо з перцю на зиму – класичний рецепт в домашніх умовах

Класичний рецепт приготування домашнього лечо на зиму -
3 год
4 порції
85 ккал
Як приготувати лечо на зиму вдома/Смачно24
Домашнє лечо з болгарського перцю та помідорів чудово смакує з будь-якими стравами з м'яса, риби чи птиці.
Гайда робити заготовки на зиму разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Болгарський перець
3 кг
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Олія соняшникова
100 мл
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Помідор
2 кг
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Цукор
100 г
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Сіль
2 ст. л.
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Оцет 9%
2 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо овочі. Болгарський перець чистимо від насіння, розрізаємо на шматочки.
2
Помідори нарізаємо невеликими шматочками та перебиваємо в блендері або перекручуємо через м'ясорубку.
3
Додаємо до каструлі з перебитими помідорами цукор, сіль, олію – перемішуємо.
4
Викладаємо в каструлю до помідорів шматочки болгарського перцю та ставимо на вогонь. Доведіть овочі до кипіння та варіть близько 30 хвилин на малому вогні.
5
Зніміть каструлю з вогню та додайте оцет – перемішайте.
6
Розлийте лечо в стерилізовані банки та закрийте кришками. Зберігайте лечо в прохолодному місці протягом року. Смачного!