Лечо з перцю на зиму – класичний рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно миємо овочі. Болгарський перець чистимо від насіння, розрізаємо на шматочки.

2

Помідори нарізаємо невеликими шматочками та перебиваємо в блендері або перекручуємо через м'ясорубку.

3

Додаємо до каструлі з перебитими помідорами цукор, сіль, олію – перемішуємо.

4

Викладаємо в каструлю до помідорів шматочки болгарського перцю та ставимо на вогонь. Доведіть овочі до кипіння та варіть близько 30 хвилин на малому вогні.

5

Зніміть каструлю з вогню та додайте оцет – перемішайте.

6

Розлийте лечо в стерилізовані банки та закрийте кришками. Зберігайте лечо в прохолодному місці протягом року. Смачного!