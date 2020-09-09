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Класичний рецепт приготування домашнього лечо на зиму -

3 год

4 порції

85 ккал

0 / 5
Лечо з перцю на зиму – класичний рецепт в домашніх умовах

Як приготувати лечо на зиму вдома/Смачно24

Домашнє лечо з болгарського перцю та помідорів чудово смакує з будь-якими стравами з м'яса, риби чи птиці.

Гайда робити заготовки на зиму разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Болгарський перець

    3 кг

  • Олія соняшникова

    100 мл

  • Помідор

    2 кг

  • Цукор

    100 г

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Оцет 9%

    2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо овочі. Болгарський перець чистимо від насіння, розрізаємо на шматочки.

2

Помідори нарізаємо невеликими шматочками та перебиваємо в блендері або перекручуємо через м'ясорубку.

3

Додаємо до каструлі з перебитими помідорами цукор, сіль, олію – перемішуємо.

4

Викладаємо в каструлю до помідорів шматочки болгарського перцю та ставимо на вогонь. Доведіть овочі до кипіння та варіть близько 30 хвилин на малому вогні.

5

Зніміть каструлю з вогню та додайте оцет – перемішайте.

6

Розлийте лечо в стерилізовані банки та закрийте кришками. Зберігайте лечо в прохолодному місці протягом року. Смачного!

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