Салат з дині та хамону – рецепт – легкий салат з диньою

1

Ретельно миємо диню ззовні, розрізаємо на дві половини та виймаємо насіння. Відділіть м’якоть дині від шкірки та наріжте скибочками.

2

Викладіть помиті листочки салату на тарілку, полийте їх оливковою олією та додайте спецій за смаком.

3

Хаотично викладіть на салат скибочки дині, хамону та моцарели. Смачного!