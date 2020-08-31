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Смачно 24 Салати Літні салати Легкий салат з дині та хамону: рецепт

Легкий салат з дині та хамону: рецепт -

25 хв

2 порції

198 ккал

0 / 5
Салат з дині та хамону – рецепт – легкий салат з диньою

Як приготувати салат з дині/Смачно24

Надзвичайно смачний та ароматний салат з дині закохає вас з першого шматочка! Гайда готувати разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для салату

  • Сир Моцарела

    2 шт.

  • Диня

    1 шт.

  • Листя салату

    100 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    10 г

  • Сіль

    за смаком

  • Хамон

    80 г

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо диню ззовні, розрізаємо на дві половини та виймаємо насіння. Відділіть м’якоть дині від шкірки та наріжте скибочками.

2

Викладіть помиті листочки салату на тарілку, полийте їх оливковою олією та додайте спецій за смаком.

3

Хаотично викладіть на салат скибочки дині, хамону та моцарели. Смачного!

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