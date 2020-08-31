Салат з дині та хамону – рецепт – легкий салат з диньою

Легкий салат з дині та хамону: рецепт -
25 хв
2 порції
198 ккал
Як приготувати салат з дині/Смачно24
Надзвичайно смачний та ароматний салат з дині закохає вас з першого шматочка! Гайда готувати разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
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Сир Моцарела
2 шт.
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Диня
1 шт.
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Листя салату
100 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Оливкова олія
10 г
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Сіль
за смаком
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Хамон
80 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо диню ззовні, розрізаємо на дві половини та виймаємо насіння. Відділіть м’якоть дині від шкірки та наріжте скибочками.
2
Викладіть помиті листочки салату на тарілку, полийте їх оливковою олією та додайте спецій за смаком.
3
Хаотично викладіть на салат скибочки дині, хамону та моцарели. Смачного!