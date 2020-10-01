Ліниві голубці – рецепт в духовці – голубці ліниві вдома

1

Ретельно помийте та почистьте овочі для страви. Цибулю наріжте дрібним кубиком або подрібніть у блендері. Підсмажте її на розігрітій сковорідці з вершковим маслом та олією.

2

Подрібніть в блендері капусту. Рис відваріть до напівготовності у підсоленій воді. Змішайте в мисці фарш, смажену цибулю, рис та капусту – ретельно вимішайте масу та додайте спецій.

3

Формуємо вологими руками кульки з приготованої суміші та опускаємо їх на шумівці в окріп на кілька секунд.

4

Для соусу подрібніть в блендері помідори, болгарський перець, моркву натріть на грубій тертці. Змішайте інгредієнти та обсмажте разом із цибулею на олії до золотистого кольору. Долийте в сковорідку воду та перемішайте. Не забудьте про спеції та томатну пасту!

5

Розведіть борошно 1,5 ст. л води та влийте до соусу, щоб він трішки загустів.

6

Вилийте соус на деко. Зверху викладіть кульки лінивих голубців та полийте зверху залишками соусу. Накрийте деко фольгою та випікайте ліниві голубці у розігрітій духовці до 180 градусів протягом 45 хвилин. Зніміть фольгу та випікайте ще 20 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!