Ліниві голубці – рецепт в духовці – голубці ліниві вдома

Як приготувати ліниві голубці: рецепт в духовці -
1 год 20 хв
10 порцій
309 ккал
Рецепт лінивих голубців/Смачно24
Ніжні українські голубці люблять куштувати, мабуть, усі. Та чи в захваті ви від самого процесу приготування? Потрібно ж відварити листи капусти, а потім їх начинити та закрутити. Довго, правда ж?
Смачно 24 підготував для вас прости та легкий рецепт лінивих голубців, з якими ви справитесь на раз два три. А смак виходить неперевершений!
Інгредієнти
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Білокачана капуста
160 г
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Яловичий фарш
450 г
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Цибуля ріпчаста
140 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Рис круглий
3 ст. л.
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Цукор
за смаком
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Сіль
за смаком
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Болгарський перець
1 шт.
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Вода
1 склянка
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Морква
1 шт.
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Борошно пшеничне
1 ст. л.
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Помідор
350 г
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Томатна паста
1 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте та почистьте овочі для страви. Цибулю наріжте дрібним кубиком або подрібніть у блендері. Підсмажте її на розігрітій сковорідці з вершковим маслом та олією.
2
Подрібніть в блендері капусту. Рис відваріть до напівготовності у підсоленій воді. Змішайте в мисці фарш, смажену цибулю, рис та капусту – ретельно вимішайте масу та додайте спецій.
3
Формуємо вологими руками кульки з приготованої суміші та опускаємо їх на шумівці в окріп на кілька секунд.
4
Для соусу подрібніть в блендері помідори, болгарський перець, моркву натріть на грубій тертці. Змішайте інгредієнти та обсмажте разом із цибулею на олії до золотистого кольору. Долийте в сковорідку воду та перемішайте. Не забудьте про спеції та томатну пасту!
5
Розведіть борошно 1,5 ст. л води та влийте до соусу, щоб він трішки загустів.
6
Вилийте соус на деко. Зверху викладіть кульки лінивих голубців та полийте зверху залишками соусу. Накрийте деко фольгою та випікайте ліниві голубці у розігрітій духовці до 180 градусів протягом 45 хвилин. Зніміть фольгу та випікайте ще 20 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!