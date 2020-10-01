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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Як приготувати ліниві голубці: рецепт в духовці

Як приготувати ліниві голубці: рецепт в духовці -

1 год 20 хв

10 порцій

309 ккал

0 / 5
Ліниві голубці – рецепт в духовці – голубці ліниві вдома

Рецепт лінивих голубців/Смачно24

Ніжні українські голубці люблять куштувати, мабуть, усі. Та чи в захваті ви від самого процесу приготування? Потрібно ж відварити листи капусти, а потім їх начинити та закрутити. Довго, правда ж?

Смачно 24 підготував для вас прости та легкий рецепт лінивих голубців, з якими ви справитесь на раз два три. А смак виходить неперевершений! 

Інгредієнти

для страви

  • Білокачана капуста

    160 г

  • Яловичий фарш

    450 г

  • Цибуля ріпчаста

    140 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Рис круглий

    3 ст. л.

  • Цукор

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

для соусу

  • Болгарський перець

    1 шт.

  • Вода

    1 склянка

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Морква

    1 шт.

  • Борошно пшеничне

    1 ст. л.

  • Помідор

    350 г

  • Томатна паста

    1 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте та почистьте овочі для страви. Цибулю наріжте дрібним кубиком або подрібніть у блендері. Підсмажте її на розігрітій сковорідці з вершковим маслом та олією.

2

Подрібніть в блендері капусту. Рис відваріть до напівготовності у підсоленій воді. Змішайте в мисці фарш, смажену цибулю, рис та капусту – ретельно вимішайте масу та додайте спецій.

3

Формуємо вологими руками кульки з приготованої суміші та опускаємо їх на шумівці в окріп на кілька секунд.

4

Для соусу подрібніть в блендері помідори, болгарський перець, моркву натріть на грубій тертці. Змішайте інгредієнти та обсмажте разом із цибулею на олії до золотистого кольору. Долийте в сковорідку воду та перемішайте. Не забудьте про спеції та томатну пасту!

5

Розведіть борошно 1,5 ст. л води та влийте до соусу, щоб він трішки загустів.

6

Вилийте соус на деко. Зверху викладіть кульки лінивих голубців та полийте зверху залишками соусу. Накрийте деко фольгою та випікайте ліниві голубці у розігрітій духовці до 180 градусів протягом 45 хвилин. Зніміть фольгу та випікайте ще 20 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!

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