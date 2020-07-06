Лимонад з апельсинів: легкий рецепт з двох апельсинів – покроково

Як приготувати лимонад з апельсинів: рецепт -
8 год
8 порцій
32 ккал
Рецепт лимонаду з апельсинів/Смачно24
Лимонад з апельсинів можна готувати не тільки літом, ви запросто можете смакувати його і взимку. Влітку ви можете розлити лимонад з апельсина у форми для льоду та взимку подавати його кімнатної температури. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Апельсин
250 г
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Вода
2 л
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Лимонна кислота
0,25 ч. л.
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Цукор
170 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте апельсин, найкраще почистити його щіточкою. Занурте апельсин у киплячу воду, висушіть його паперовим рушником та покладіть у морозилку на 3-4 години.
2
Вийміть апельсин з морозилки, дайте йому трішки розморозитись та розріжте його на невеликі шматочки. Покладіть шматочки апельсину у чашу блендера та подрібніть в пюре або кашку.
3
Перекладіть пюре з апельсина у каструлю, залийте його 500 мл води та залишіть настоюватися 15-20 хвилин. Процідіть напій, щоб позбутись макуха апельсина, долийте ще води в каструлю, цукор та лимонну кислоту – перемішайте.
4
Дайте готовому лимонаду з апельсина настоятися та подавайте до столу.
Поради щодо приготування
Готовий напій може зберігатися не понад добу при кімнатній температурі не більше 20 градусів.