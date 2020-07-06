Лимонад з апельсинів: легкий рецепт з двох апельсинів – покроково

1

Ретельно помийте апельсин, найкраще почистити його щіточкою. Занурте апельсин у киплячу воду, висушіть його паперовим рушником та покладіть у морозилку на 3-4 години.

2

Вийміть апельсин з морозилки, дайте йому трішки розморозитись та розріжте його на невеликі шматочки. Покладіть шматочки апельсину у чашу блендера та подрібніть в пюре або кашку.

3

Перекладіть пюре з апельсина у каструлю, залийте його 500 мл води та залишіть настоюватися 15-20 хвилин. Процідіть напій, щоб позбутись макуха апельсина, долийте ще води в каструлю, цукор та лимонну кислоту – перемішайте.

4

Дайте готовому лимонаду з апельсина настоятися та подавайте до столу.