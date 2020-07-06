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Як приготувати лимонад з апельсинів: рецепт -

8 год

8 порцій

32 ккал

0 / 5
Лимонад з апельсинів: легкий рецепт з двох апельсинів – покроково

Рецепт лимонаду з апельсинів/Смачно24

Лимонад з апельсинів можна готувати не тільки літом, ви запросто можете смакувати його і взимку. Влітку ви можете розлити лимонад з апельсина у форми для льоду та взимку подавати його кімнатної температури. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для напою

  • Апельсин

    250 г

  • Вода

    2 л

  • Лимонна кислота

    0,25 ч. л.

  • Цукор

    170 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте апельсин, найкраще почистити його щіточкою. Занурте апельсин у киплячу воду, висушіть його паперовим рушником та покладіть у морозилку на 3-4 години.

2

Вийміть апельсин з морозилки, дайте йому трішки розморозитись та розріжте його на невеликі шматочки. Покладіть шматочки апельсину у чашу блендера та подрібніть в пюре або кашку.

3

Перекладіть пюре з апельсина у каструлю, залийте його 500 мл води та залишіть настоюватися 15-20 хвилин. Процідіть напій, щоб позбутись макуха апельсина, долийте ще води в каструлю, цукор та лимонну кислоту – перемішайте.

4

Дайте готовому лимонаду з апельсина настоятися та подавайте до столу.

Поради щодо приготування

Готовий напій може зберігатися не понад добу при кімнатній температурі не більше 20 градусів. 

Літні напої Напої

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