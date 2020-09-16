Лисички смажені в сметані – рецепт – лисички на обід

Рецепт лисичок в сметані: смачно та корисно -
45 хв
2 порції
142 ккал
Як приготувати лисички в сметані на обід/Смачно24
Підлива з лисичками в сметані чудово смакує з картопляним пюре, гречкою та м’ясним стейком. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Лисички
300 г
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
1 ч. л.
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Сметана
150 г
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Сіль
за смаком
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Кріп (зелень)
15 г
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте сметану з борошном.
2
Лисички ретельно помийте водою, просушіть на паперовому рушнику та відваріть у підсоленій воді близько 20 хвилин.
3
Відкиньте гриби на друшляк та дайте всій воді стекти.
4
Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте лисички 5-7 хвилин. Влийте сметану з борошном та перемішайте.
5
Додайте спеції до грибної підливи, перемішайте та тушкуйте під кришкою близько 10 хвилин.
6
Наріжте кріп та додайте його до грибів. Смачного!