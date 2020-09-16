Лисички смажені в сметані – рецепт – лисички на обід

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте сметану з борошном.

2

Лисички ретельно помийте водою, просушіть на паперовому рушнику та відваріть у підсоленій воді близько 20 хвилин.

3

Відкиньте гриби на друшляк та дайте всій воді стекти.

4

Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте лисички 5-7 хвилин. Влийте сметану з борошном та перемішайте.

5

Додайте спеції до грибної підливи, перемішайте та тушкуйте під кришкою близько 10 хвилин.

6

Наріжте кріп та додайте його до грибів. Смачного!