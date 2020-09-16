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Смачно 24 Другі страви Гарніри з овочів Рецепт лисичок в сметані: смачно та корисно

Рецепт лисичок в сметані: смачно та корисно -

45 хв

2 порції

142 ккал

0 / 5
Лисички смажені в сметані – рецепт – лисички на обід

Як приготувати лисички в сметані на обід/Смачно24

Підлива з лисичками в сметані чудово смакує з картопляним пюре, гречкою та м’ясним стейком. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Лисички

    300 г

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    1 ч. л.

  • Сметана

    150 г

  • Сіль

    за смаком

  • Кріп (зелень)

    15 г

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте сметану з борошном.

2

Лисички ретельно помийте водою, просушіть на паперовому рушнику та відваріть у підсоленій воді близько 20 хвилин.

3

Відкиньте гриби на друшляк та дайте всій воді стекти.

4

Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте лисички 5-7 хвилин. Влийте сметану з борошном та перемішайте.

5

Додайте спеції до грибної підливи, перемішайте та тушкуйте під кришкою близько 10 хвилин.

6

Наріжте кріп та додайте його до грибів. Смачного!

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