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Смачно 24 Другі страви Гарніри з овочів Рецепт лисичок в сметані з катоплею в духовці

Рецепт лисичок в сметані з катоплею в духовці -

1 год 10 хв

4 порції

290 ккал

0 / 5
Лисички з картоплею в духовці: рецепт запікання

Рецепт лисичок в сметані з картоплею в духовці/Смачно24

Швидка та доволі легка у приготуванні страва з лисичок та картоплі закохає вас з першого шматочка!

Гайда готувати разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    100 мл

  • Картопля

    5 шт.

  • Лисички

    120 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    1 г

  • Мускатний горіх

    1 г

  • Вершкове масло

    30 г

  • Сметана

    60 г

  • Сіль

    3 г

  • Твердий сир

    100 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте лисички, просушіть їх на паперовому рушнику та підсмажте на сковорідці до золотистої скоринки з додаванням невеликої кількості вершкового масла та подрібненої цибульки. Влийте сметану, мускатний горіх та тушіть ще кілька хвилин.

2

Помийте картоплю, почистіть її від шкірки та наріжте тоненькими скибочками. Влийте в деко з картоплею воду, олію та доведіть її в духовці або мікрохвильовці до напівготовності.

3

Вийміть картоплю з деко, посоліть та поперчіть й викладіть шарами в деко для випікання страви.

4

Викладіть на картоплю тушковані в сметані гриби та розрівняйте їх силіконовою лопаткою. Випікайте запіканку протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.

5

Готову запіканку дістаньте з духовки, натріть зверху твердий сир та знову відправте випікатись на 5-7 хвилин. Смачного!

 

Другі страви Гарніри з овочів Запіканки

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