Рецепт лисичок в сметані з катоплею в духовці -
1 год 10 хв
4 порції
290 ккал
Рецепт лисичок в сметані з картоплею в духовці/Смачно24
Швидка та доволі легка у приготуванні страва з лисичок та картоплі закохає вас з першого шматочка!
Гайда готувати разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
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Вода
100 мл
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Картопля
5 шт.
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Лисички
120 г
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мелений чорний перець
1 г
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Мускатний горіх
1 г
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Вершкове масло
30 г
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Сметана
60 г
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Сіль
3 г
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Твердий сир
100 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте лисички, просушіть їх на паперовому рушнику та підсмажте на сковорідці до золотистої скоринки з додаванням невеликої кількості вершкового масла та подрібненої цибульки. Влийте сметану, мускатний горіх та тушіть ще кілька хвилин.
2
Помийте картоплю, почистіть її від шкірки та наріжте тоненькими скибочками. Влийте в деко з картоплею воду, олію та доведіть її в духовці або мікрохвильовці до напівготовності.
3
Вийміть картоплю з деко, посоліть та поперчіть й викладіть шарами в деко для випікання страви.
4
Викладіть на картоплю тушковані в сметані гриби та розрівняйте їх силіконовою лопаткою. Випікайте запіканку протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.
5
Готову запіканку дістаньте з духовки, натріть зверху твердий сир та знову відправте випікатись на 5-7 хвилин. Смачного!