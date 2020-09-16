1

Ретельно помийте лисички, просушіть їх на паперовому рушнику та підсмажте на сковорідці до золотистої скоринки з додаванням невеликої кількості вершкового масла та подрібненої цибульки. Влийте сметану, мускатний горіх та тушіть ще кілька хвилин.

2

Помийте картоплю, почистіть її від шкірки та наріжте тоненькими скибочками. Влийте в деко з картоплею воду, олію та доведіть її в духовці або мікрохвильовці до напівготовності.

3

Вийміть картоплю з деко, посоліть та поперчіть й викладіть шарами в деко для випікання страви.

4

Викладіть на картоплю тушковані в сметані гриби та розрівняйте їх силіконовою лопаткою. Випікайте запіканку протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.

5

Готову запіканку дістаньте з духовки, натріть зверху твердий сир та знову відправте випікатись на 5-7 хвилин. Смачного!