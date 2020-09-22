1

Ретельно змішуємо у мисці мигдальне борошно та цукрову пудру. Висипаємо суміш на пергамент для випікання та підсушуємо у духовці розігрітій до 80 градусів 30 хвилин.

2

Охолоджуємо борошно, просіюємо через дрібне сито та знову зважуємо борошно. Якщо ваги показують недостатню кількість борошна, його потрібно досипати.

3

Готуємо італійську меренгу з 72 г яєчного білка, 200 г цукру та 60 мл води. А саме, у каструлі розчиняємо цукор у воді та варимо до температури 118-121 градусів. Тоненькою цівкою вливаємо сироп у яєчний білок, який вже збивається міксером або у кухонній машині в піну. Збиваємо до повного охолодження меренги.

4

Мигдалеве борошно з’єднуємо з другою частиною яєчного білка (72 г) та ретельно вимішуємо силіконовою лопаткою.

5

Додаємо барвник та вимішуємо масу. В суміш з борошна додайте італійську меренгу та вимішуйте тісто для макарон. Макаронаж (техніка вимішування тіста) дуже важлива у приготуванні десерту. Спочатку розмазуйте масу по стінках посудини кулінарним скребком, далі збирайте його зі стінок до середини. Вимішувати тісто для макарон потрібно доти, доки ви не отримаєте потрібної консистенції тіста.

6

Готова маса на макарон повинна бути блискучою, однорідною та стікати зі скребка смугою.

7

Перекладаємо тісто на макарон в кондитерський мішок та відсаджуємо його на силіконовий килимок або пергамент. Залишаємо половинки на 20 хвилин сушитися при кімнатній температурі та відправляємо в духовку пектись. Температура випікання макарон від 130 до 150 градусів без конвекції – 9-15 хвилин.

8

Готові печиво знімаємо з деко разом з пергаментом або килимка та охолоджуємо. Тільки тоді макарон можна знімати з килимка чи пергаменту.

9

Для начинки з'єднайте вершки з м'ятою та цедрою лайма, перемішайте та прогрійте. Доведіть суміш до кипіння й зніміть з вогню. Накрийте харчовою плівкою та залишіть настоятись на 15-20 хвилин.

10

Процідіть суміш з лаймом та м'ятою через сито, знову прогрійте та залийте гарячими вершками шоколад з вершковим маслом.

11

Перебийте начинку для макарон блендером до однорідної консистенції, накрийте харчовою плівкою в контакт та залишіть охолоджуватись на 5-6 годин.

12

Перекладіть готовий крем для макарон в кондитерський мішок та начиніть ним половинки десерту, а іншою накрийте злегка прокручуючи. Смачного!