Десерт макарон – рецепт з лаймово-м'ятним ганашем -
3 год
10 порцій
290 ккал
Рецепт макарон з начинкою/Смачно24
Макарон – найбільш вишуканий десерт, який можна начиняти будь-якими начинками. Головне під час приготування цього французького десерту – чітко виконувати інструкцію приготування та дотримуватись грамів у інгредієнтах. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Вода
60 г
-
Барвник порошковий водорозчинний
за смаком
-
Мигдальне борошно
200 г
-
Цукор
200 г
-
Цукрова пудра
200 г
-
Яєчний білок
144 г
-
Білий шоколад
200 г
-
Лайм
2 шт.
-
М'ята
за смаком
-
Вершки 33%
120 мл
-
Вершкове масло
40 г
Рецепт приготування
1
Ретельно змішуємо у мисці мигдальне борошно та цукрову пудру. Висипаємо суміш на пергамент для випікання та підсушуємо у духовці розігрітій до 80 градусів 30 хвилин.
2
Охолоджуємо борошно, просіюємо через дрібне сито та знову зважуємо борошно. Якщо ваги показують недостатню кількість борошна, його потрібно досипати.
3
Готуємо італійську меренгу з 72 г яєчного білка, 200 г цукру та 60 мл води. А саме, у каструлі розчиняємо цукор у воді та варимо до температури 118-121 градусів. Тоненькою цівкою вливаємо сироп у яєчний білок, який вже збивається міксером або у кухонній машині в піну. Збиваємо до повного охолодження меренги.
4
Мигдалеве борошно з’єднуємо з другою частиною яєчного білка (72 г) та ретельно вимішуємо силіконовою лопаткою.
5
Додаємо барвник та вимішуємо масу. В суміш з борошна додайте італійську меренгу та вимішуйте тісто для макарон. Макаронаж (техніка вимішування тіста) дуже важлива у приготуванні десерту. Спочатку розмазуйте масу по стінках посудини кулінарним скребком, далі збирайте його зі стінок до середини. Вимішувати тісто для макарон потрібно доти, доки ви не отримаєте потрібної консистенції тіста.
6
Готова маса на макарон повинна бути блискучою, однорідною та стікати зі скребка смугою.
7
Перекладаємо тісто на макарон в кондитерський мішок та відсаджуємо його на силіконовий килимок або пергамент. Залишаємо половинки на 20 хвилин сушитися при кімнатній температурі та відправляємо в духовку пектись. Температура випікання макарон від 130 до 150 градусів без конвекції – 9-15 хвилин.
8
Готові печиво знімаємо з деко разом з пергаментом або килимка та охолоджуємо. Тільки тоді макарон можна знімати з килимка чи пергаменту.
9
Для начинки з'єднайте вершки з м'ятою та цедрою лайма, перемішайте та прогрійте. Доведіть суміш до кипіння й зніміть з вогню. Накрийте харчовою плівкою та залишіть настоятись на 15-20 хвилин.
10
Процідіть суміш з лаймом та м'ятою через сито, знову прогрійте та залийте гарячими вершками шоколад з вершковим маслом.
11
Перебийте начинку для макарон блендером до однорідної консистенції, накрийте харчовою плівкою в контакт та залишіть охолоджуватись на 5-6 годин.
12
Перекладіть готовий крем для макарон в кондитерський мішок та начиніть ним половинки десерту, а іншою накрийте злегка прокручуючи. Смачного!