Макарон зі смородиною: рецепт приготування ганашу

1

Ретельно змішуємо у мисці мигдальне борошно та цукрову пудру. Висипаємо суміш на пергамент для випікання та підсушуємо у духовці розігрітій до 80 градусів 30 хвилин. Охолоджуємо борошно, просіюємо через дрібне сито та знову зважуємо борошно. Якщо ваги показують недостатню кількість борошна, його потрібно досипати.

2

Готуємо італійську меренгу з 72 г яєчного білка, 200 г цукру та 60 мл води. А саме, у каструлі розчиняємо цукор у воді та варимо до температури 118-121 градусів. Тоненькою цівкою вливаємо сироп у яєчний білок, який вже збивається міксером або у кухонній машині в піну. Збиваємо до повного охолодження меренги.

3

Мигдалеве борошно з’єднуємо з другою частиною яєчного білка (72 г) та ретельно вимішуємо силіконовою лопаткою.

4

Додаємо коричневий барвник та вимішуємо масу. В суміш з борошна додайте італійську меренгу та вимішуйте тісто для макарон. Макаронаж (техніка вимішування тіста) дуже важлива у приготуванні десерту. Спочатку розмазуйте масу по стінках посудини кулінарним скребком, далі збирайте його зі стінок до середини. Вимішувати тісто для макарон потрібно доти, доки ви не отримаєте потрібної консистенції тіста. Готова маса на макарон повинна бути блискучою, однорідною та стікати зі скребка смугою.

5

Перекладаємо тісто на макарон в кондитерський мішок та відсаджуємо його на силіконовий килимок або пергамент. Залишаємо половинки на 20 хвилин сушитися при кімнатній температурі та відправляємо в духовку пектись. Температура випікання макарон від 130 до 150 градусів без конвекції – 9-15 хвилин. Готові печиво знімаємо з деко разом з пергаментом або килимка та охолоджуємо. Тільки тоді макарон можна знімати з килимка чи пергаменту.

6

Для смородинового крему доводимо до кипіння ягідне пюре. Окремо прогріваємо вершки з сиропом глюкози. Обидві маси вливаємо в миску з шоколадом та вершковим маслом та перебиваємо блендером.

7

Накриваємо масу харчовою плівкою в контакт та відставляємо охолоджуватись на 5-6 годин до загущення. Викладаємо готовий ганаш в кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 9-10 мм та відсаджуємо на половинку макарон й накриваємо іншою. Смачного!