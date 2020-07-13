Макові млинці – рецепт французьких макових млинців

1

Ретельно помийте мак теплою водою та залишіть його в окропі на 15 хвилин. Далі, зцідіть воду з маку та злегка відіжміть зернятка.

2

Молоко підігрійте не доводячи до кипіння, додайте вершкове масло та розтопіть його.

3

В окремій мисці збийте яйця з цукром до пишної маси, додайте цедру лимона і влийте молоко.

4

Змішайте мак та борошно, влийте яєчну суміш та збийте масу вінчиком або міксером.

5

Тісто повинне нагадувати густу сметану. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажуйте млинці з обох сторін до готовності. Смачного!