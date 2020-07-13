Макові млинці – рецепт французьких макових млинців

Рецепт французьких макових млинців -
45 хв
10 порцій
85 ккал
Як приготувати макові млинці/Смачно24
Якщо ви ще не готували млинці з маком – мерщій готувати! Смачно 24 підготував для вас рецепт ароматних й смачних млинців з маком, які смакуватимуть кожному.
Інгредієнти
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Мак
2 ст. л.
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Олія соняшникова
за смаком
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Молоко
350 мл
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Борошно пшеничне
13 ст. л.
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Цукор
3 ст. л.
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Вершкове масло
50 г
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Цедра лимону
1 ч. л.
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте мак теплою водою та залишіть його в окропі на 15 хвилин. Далі, зцідіть воду з маку та злегка відіжміть зернятка.
2
Молоко підігрійте не доводячи до кипіння, додайте вершкове масло та розтопіть його.
3
В окремій мисці збийте яйця з цукром до пишної маси, додайте цедру лимона і влийте молоко.
4
Змішайте мак та борошно, влийте яєчну суміш та збийте масу вінчиком або міксером.
5
Тісто повинне нагадувати густу сметану. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажуйте млинці з обох сторін до готовності. Смачного!