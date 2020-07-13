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Смачно 24 Десерти Млинці Рецепт французьких макових млинців

Рецепт французьких макових млинців -

45 хв

10 порцій

85 ккал

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Макові млинці – рецепт французьких макових млинців

Як приготувати макові млинці/Смачно24

Якщо ви ще не готували млинці з маком – мерщій готувати! Смачно 24 підготував для вас рецепт ароматних й смачних млинців з маком, які смакуватимуть кожному.

Інгредієнти

для страви

  • Мак

    2 ст. л.

  • Олія соняшникова

    за смаком

  • Молоко

    350 мл

  • Борошно пшеничне

    13 ст. л.

  • Цукор

    3 ст. л.

  • Вершкове масло

    50 г

  • Цедра лимону

    1 ч. л.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте мак теплою водою та залишіть його в окропі на 15 хвилин. Далі, зцідіть воду з маку та злегка відіжміть зернятка.

2

Молоко підігрійте не доводячи до кипіння, додайте вершкове масло та розтопіть його.

3

В окремій мисці збийте яйця з цукром до пишної маси, додайте цедру лимона і влийте молоко.

4

Змішайте мак та борошно, влийте яєчну суміш та збийте масу вінчиком або міксером.

5

Тісто повинне нагадувати густу сметану. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажуйте млинці з обох сторін до готовності. Смачного!

Млинці Десерти

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