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Малосольні огірки: рецепт швидкого приготування -

1 год 10 хв

2 порції

23 ккал

0 / 5
Малосольні огірки: швидкий рецепт засолених огірків

Рецепт малосольних огірків/Смачно24

Малосольні огірки є однією з найулюбленіших літніх страв багатьох гурманів. Вони готуються надзвичайно просто та швидко, а смакують як за святковим столом, так і під час простої обідньої перерви.

Малосольні огірки також часто використовуються в рецептах легких літніх салатів, приносячи їм оригінальну смакову нотку.

Краще надавати перевагу дрібним ґрунтовим огіркам. 

Інгредієнти

для консервації

  • Вода

    1 л

  • Огірок

    1 кг

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Кріп (суцвіття)

    2-3 шт.

  • Хрон (листя)

    1 шт.

  • Часник

    3 зубчики

Рецепт приготування

1

Помийте огірки та залиште їх у холодній воді на 1 годину.

2

В 1 л води розчиніть сіль і цукор, зберігаючи вірну пропорцію.

3

Помийте і поріжте лист хрону на великі частини, почистіть часник і поріжте.

4

У місткість (скляну банку) складіть часник, частину кропу і хрону, потім поклади огірки, а зверху – решту зелені та залийте розсолом, так щоб він все покривав. Банку зав'яжіть марлевою серветкою.

5

Після цього огірки залиште на добу. Розсіл має помутніти, а огірки трохи поміняються в кольорі.

Поради щодо приготування

Якщо ви хочете, щоб малосольні огірки були готові вже наступного дня, то перед засоленням обріжте в них кінчики.

Коли малосольні огірки вже готові, то для зберігання поставте їх у холодильник, щоб вони не прокисли.

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