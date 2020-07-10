Малосольні огірки: швидкий рецепт засолених огірків

Рецепт малосольних огірків/Смачно24

Малосольні огірки є однією з найулюбленіших літніх страв багатьох гурманів. Вони готуються надзвичайно просто та швидко, а смакують як за святковим столом, так і під час простої обідньої перерви.

Малосольні огірки також часто використовуються в рецептах легких літніх салатів, приносячи їм оригінальну смакову нотку.

Краще надавати перевагу дрібним ґрунтовим огіркам.