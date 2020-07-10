Малосольні огірки: швидкий рецепт засолених огірків

Малосольні огірки: рецепт швидкого приготування -
1 год 10 хв
2 порції
23 ккал
Рецепт малосольних огірків/Смачно24
Малосольні огірки є однією з найулюбленіших літніх страв багатьох гурманів. Вони готуються надзвичайно просто та швидко, а смакують як за святковим столом, так і під час простої обідньої перерви.
Малосольні огірки також часто використовуються в рецептах легких літніх салатів, приносячи їм оригінальну смакову нотку.
Краще надавати перевагу дрібним ґрунтовим огіркам.
Інгредієнти
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Вода
1 л
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Огірок
1 кг
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Цукор
1 ст. л.
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Сіль
2 ст. л.
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Кріп (суцвіття)
2-3 шт.
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Хрон (листя)
1 шт.
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Часник
3 зубчики
Рецепт приготування
1
Помийте огірки та залиште їх у холодній воді на 1 годину.
2
В 1 л води розчиніть сіль і цукор, зберігаючи вірну пропорцію.
3
Помийте і поріжте лист хрону на великі частини, почистіть часник і поріжте.
4
У місткість (скляну банку) складіть часник, частину кропу і хрону, потім поклади огірки, а зверху – решту зелені та залийте розсолом, так щоб він все покривав. Банку зав'яжіть марлевою серветкою.
5
Після цього огірки залиште на добу. Розсіл має помутніти, а огірки трохи поміняються в кольорі.
Поради щодо приготування
Якщо ви хочете, щоб малосольні огірки були готові вже наступного дня, то перед засоленням обріжте в них кінчики.
Коли малосольні огірки вже готові, то для зберігання поставте їх у холодильник, щоб вони не прокисли.