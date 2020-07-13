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Малинове варення: легкий рецепт -

1 год 20 хв

4 порції

250 ккал

0 / 5

Як приготувати малинове варення/Смачно24

Малинове варення має не лише неймовірний аромат та смак, а й містить безліч лікарських властивостей, які допомагають при застуді та гарячці.

Інгредієнти

Для варення

  • Малина

    1 кг

  • Цукор

    1 кг

Рецепт приготування

1

Спочатку відсортуйте зібрані ягоди. Для варення краще використовувати тільки цільні і тверді ягоди, а ті ягоди, які потекли або пом'ялися, відкладіть для компоту.

2

Ягоди помістіть в таз для варення, засипте цукром-піском з розрахунку 1:1. Доведіть до кипіння, кілька хвилин витримайте на невеликому вогні, після чого дайте вистоятися варенню протягом 5-6 годин. Так повторюйте 3-4 рази. 

3

Не забувайте помішувати та знімати ароматну пінку, яка утворюється під час варіння.

4

Щоб перевірити, чи ваше малинове варення готове, візьміть блюдце і влийте на нього краплю варення – якщо воно не розтікається, то це означає, що варення готове. 

5

Поки малинове варення ще гаряче, його можна розлити в підігріті сухі банки й щільно закоркувати.

Поради щодо приготування

Якщо ви бажаєте, щоб варення все ж вийшло більш ароматним, замість води для варіння використовуйте смородиновий сік. Смак вийде неймовірний, і варення так не зацукрується.

Одночасно варіть не більше 2 кілограм ягід. Так варення вийде ароматнішим.

 

Варення з малини Консервація Рецепти заготовок

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