1

Спочатку відсортуйте зібрані ягоди. Для варення краще використовувати тільки цільні і тверді ягоди, а ті ягоди, які потекли або пом'ялися, відкладіть для компоту.

2

Ягоди помістіть в таз для варення, засипте цукром-піском з розрахунку 1:1. Доведіть до кипіння, кілька хвилин витримайте на невеликому вогні, після чого дайте вистоятися варенню протягом 5-6 годин. Так повторюйте 3-4 рази.

3

Не забувайте помішувати та знімати ароматну пінку, яка утворюється під час варіння.

4

Щоб перевірити, чи ваше малинове варення готове, візьміть блюдце і влийте на нього краплю варення – якщо воно не розтікається, то це означає, що варення готове.

5

Поки малинове варення ще гаряче, його можна розлити в підігріті сухі банки й щільно закоркувати.