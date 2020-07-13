Малинове варення: легкий рецепт -
1 год 20 хв
4 порції
250 ккал
Як приготувати малинове варення/Смачно24
Малинове варення має не лише неймовірний аромат та смак, а й містить безліч лікарських властивостей, які допомагають при застуді та гарячці.
Інгредієнти
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Малина
1 кг
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Цукор
1 кг
Рецепт приготування
1
Спочатку відсортуйте зібрані ягоди. Для варення краще використовувати тільки цільні і тверді ягоди, а ті ягоди, які потекли або пом'ялися, відкладіть для компоту.
2
Ягоди помістіть в таз для варення, засипте цукром-піском з розрахунку 1:1. Доведіть до кипіння, кілька хвилин витримайте на невеликому вогні, після чого дайте вистоятися варенню протягом 5-6 годин. Так повторюйте 3-4 рази.
3
Не забувайте помішувати та знімати ароматну пінку, яка утворюється під час варіння.
4
Щоб перевірити, чи ваше малинове варення готове, візьміть блюдце і влийте на нього краплю варення – якщо воно не розтікається, то це означає, що варення готове.
5
Поки малинове варення ще гаряче, його можна розлити в підігріті сухі банки й щільно закоркувати.
Поради щодо приготування
Якщо ви бажаєте, щоб варення все ж вийшло більш ароматним, замість води для варіння використовуйте смородиновий сік. Смак вийде неймовірний, і варення так не зацукрується.
Одночасно варіть не більше 2 кілограм ягід. Так варення вийде ароматнішим.