24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви Каші Як приготувати манну кашу на молоці: легкий рецепт

Як приготувати манну кашу на молоці: легкий рецепт -

5 хв

1 порція

359 ккал

0 / 5
Манна каша на молоці – як приготувати манку без грудочок

Легкий рецепт манної каші/Смачно24

Манна каша асоціюється з дитинством, мабуть, один тільки її запах викликає бурхливі спогади та ностальгію. Смачно 24 підготував для вас рецепт легкого приготування манної каші без грудочок. 

Інгредієнти

для каші

  • Вода

    25 мл

  • Манна крупа

    50 г

  • Молоко

    300 мл

  • Цукор

    за смаком

  • Вершкове масло

    10 г

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Підготуйте глибоку тарілку та змішайте манку, сіль та цукор. Перетельно перемішайте всі сухі інгредієнти.

2

Щоб під час приготування молоко не пригорало, у невеличкій кастулі, в якій ви будете варини манну кашу, прогрійте воду. Влийте в каструлю молоко та закип’ятіть його.

3

Невеликими порціями всипте сухі інгредієнти в кипляче молоко та постійно помішуйте кашу вінчиком. Від цього залежить якість вашої каші та відсутність у ній грудочок. Манну кашу птрібно варити до загустіння, приблизно 5 хвилин. На етапі варіння манної каші потрібно постійно помішувати манку.

4

Накрийте манну кашу кришкою та залиште настоюватись 15-20 хвилин. Додайте в готову кашу масла та варення за смаком. Смачного!

Другі страви Каші

Схожі рецепти

Рецепт каші з гарбуза та рису в мультиварці

Спробуйте приготувати легку та корисну страву з рису та гарбуза

1 год 30 хв

4 порції

Другі страви

Оладки з кабачків: покроковий рецепт

Дуже ніжна та проста в приготуванні страва

1 год

4 порції

Другі страви

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Гарбузова каша з манкою: рецепт

Рецепт каші з гарбуза, яка дуже просто і швидко готується з доступних інгредієнтів

45 хв

5 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Останні рецепти

Рецепт млинців на молоці Млинці – одна із найсмачніших та універсальних страв української кухні. Млинці з легкістю подавати на закуску, основну страву та навіть на десерт! Як приготувати класичні млинці на молоці – тонкощі та секрети приготування

30 хв

4 порції

Українська
Гаспачо: класичний рецепт іспанського холодного супу Покроковий рецепт холодного супу з помідорів

2 год

4 порції

Іспанська
Рецепт квасу від Євгена Клопотенка Покрокове приготування домашнього квасу від шеф-кухаря Клопотенка

13 год

6 порцій

Літні напої