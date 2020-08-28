Манна каша на молоці – як приготувати манку без грудочок

Як приготувати манну кашу на молоці: легкий рецепт -
5 хв
1 порція
359 ккал
Легкий рецепт манної каші/Смачно24
Манна каша асоціюється з дитинством, мабуть, один тільки її запах викликає бурхливі спогади та ностальгію. Смачно 24 підготував для вас рецепт легкого приготування манної каші без грудочок.
Інгредієнти
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Вода
25 мл
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Манна крупа
50 г
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Молоко
300 мл
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Цукор
за смаком
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Вершкове масло
10 г
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Підготуйте глибоку тарілку та змішайте манку, сіль та цукор. Перетельно перемішайте всі сухі інгредієнти.
2
Щоб під час приготування молоко не пригорало, у невеличкій кастулі, в якій ви будете варини манну кашу, прогрійте воду. Влийте в каструлю молоко та закип’ятіть його.
3
Невеликими порціями всипте сухі інгредієнти в кипляче молоко та постійно помішуйте кашу вінчиком. Від цього залежить якість вашої каші та відсутність у ній грудочок. Манну кашу птрібно варити до загустіння, приблизно 5 хвилин. На етапі варіння манної каші потрібно постійно помішувати манку.
4
Накрийте манну кашу кришкою та залиште настоюватись 15-20 хвилин. Додайте в готову кашу масла та варення за смаком. Смачного!