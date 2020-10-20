Мариновані білі гриби на зиму – рецепт маринування білих грибів

Рецепт маринованих білих грибів на зиму -
3 год
4 порції
85 ккал
Як маринувати білі гриби/Смачно24
Білі грибочки – найкраща закуска на зиму. За рецептом Смачно 24 ви з легкістю зможете приготувати їх вдома.
Інгредієнти
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Вода
1 л
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Гвоздика
2 шт.
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Гриби
за смаком
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Запашний перець горошком
2 шт.
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Лаврові листки
2 шт.
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Цукор
100 г
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Сіль
2 ст. л.
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Оцет 9%
100 г
Рецепт приготування
1
Закип'ятіть воду, додайте спецій та проваріть 3-5 хвилин. Влийте до маринаду оцет та зніміть його з вогню.
2
Білі гриби ретельно помийте водою, якщо гриби дуже великі – розріжте їх навпіл. Викладіть гриби у каструлю з холодною водою та доведіть до кипіння. Злийте воду та наберіть нову.
3
Посоліть воду на смак та варіть гриби доки вони не підуть на дно. Готові гриби викладіть шумівкою з каструлі в стерилізовані банки та залийте маринадом. Накрийте банки кришками та стерилізуйте літрові банки з грибами близько години. Смачного!