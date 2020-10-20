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Рецепт маринованих білих грибів на зиму -

3 год

4 порції

85 ккал

0 / 5
Мариновані білі гриби на зиму – рецепт маринування білих грибів

Як маринувати білі гриби/Смачно24

Білі грибочки – найкраща закуска на зиму. За рецептом Смачно 24 ви з легкістю зможете приготувати їх вдома.

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    1 л

  • Гвоздика

    2 шт.

  • Гриби

    за смаком

  • Запашний перець горошком

    2 шт.

  • Лаврові листки

    2 шт.

  • Цукор

    100 г

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Оцет 9%

    100 г

Рецепт приготування

1

Закип'ятіть воду, додайте спецій та проваріть 3-5 хвилин. Влийте до маринаду оцет та зніміть його з вогню.

2

Білі гриби ретельно помийте водою, якщо гриби дуже великі – розріжте їх навпіл. Викладіть гриби у каструлю з холодною водою та доведіть до кипіння. Злийте воду та наберіть нову.

3

Посоліть воду на смак та варіть гриби доки вони не підуть на дно. Готові гриби викладіть шумівкою з каструлі в стерилізовані банки та залийте маринадом. Накрийте банки кришками та стерилізуйте літрові банки з грибами близько години. Смачного!

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