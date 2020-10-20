Мариновані білі гриби на зиму – рецепт маринування білих грибів

1

Закип'ятіть воду, додайте спецій та проваріть 3-5 хвилин. Влийте до маринаду оцет та зніміть його з вогню.

2

Білі гриби ретельно помийте водою, якщо гриби дуже великі – розріжте їх навпіл. Викладіть гриби у каструлю з холодною водою та доведіть до кипіння. Злийте воду та наберіть нову.

3

Посоліть воду на смак та варіть гриби доки вони не підуть на дно. Готові гриби викладіть шумівкою з каструлі в стерилізовані банки та залийте маринадом. Накрийте банки кришками та стерилізуйте літрові банки з грибами близько години. Смачного!