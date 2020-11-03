Мариновані гливи на зиму – рецепт приготування грибів

Мариновані гливи – рецепт на зиму -
3 год
2 порції
290 ккал
Як приготувати мариновані гливи на зиму/Смачно24
Мариновані гливи швидкі у приготуванні, не потребують великих навичок від господині, проте смакують, як справжній кулінарний шедевр.
Смачно 24 підготував для вас рецепт маринованих глив без стерилізації – гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Гливи
1 кг
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Вода
700 мл
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Лаврові листки
4-5 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Перець чорний горошком
4-5 шт.
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Цукор
1 ст. л.
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Сіль
2 ст. л.
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Оцет
3 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте гливи від бруду, наріжте їх на шматочки та відправте в каструлю з водою. Проваріть гриби 5-7 хвилин та злийте воду.
2
У каструлю налийте води, додайте спецій, цукру та грибів. Киньте ціну цибулину без лушпиння – для аромату і смаку.
3
Варіть гриби доки вони не впадуть на дно, процес займе близько 30 хвилин. Влийте оцет та варіть гливи ще 7 хвилин.
4
Розкладіть гриби у заздалегідь стерилізовані банки, залийте маринадом та закрийте кришками. Охолоджуйте консервацію верх дном та вкрийте рушником. Смачного!