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Мариновані гливи – рецепт на зиму -

3 год

2 порції

290 ккал

0 / 5
Мариновані гливи на зиму – рецепт приготування грибів

Як приготувати мариновані гливи на зиму/Смачно24

Мариновані гливи швидкі у приготуванні, не потребують великих навичок від господині, проте смакують, як справжній кулінарний шедевр.

Смачно 24 підготував для вас рецепт маринованих глив без стерилізації – гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Гливи

    1 кг

  • Вода

    700 мл

  • Лаврові листки

    4-5 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Перець чорний горошком

    4-5 шт.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Оцет

    3 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте гливи від бруду, наріжте їх на шматочки та відправте в каструлю з водою. Проваріть гриби 5-7 хвилин та злийте воду.

2

У каструлю налийте води, додайте спецій, цукру та грибів. Киньте ціну цибулину без лушпиння – для аромату і смаку.

3

Варіть гриби доки вони не впадуть на дно, процес займе близько 30 хвилин. Влийте оцет та варіть гливи ще 7 хвилин.

4

Розкладіть гриби у заздалегідь стерилізовані банки, залийте маринадом та закрийте кришками. Охолоджуйте консервацію верх дном та вкрийте рушником. Смачного!

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