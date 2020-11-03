Мариновані гливи на зиму – рецепт приготування грибів

1

Ретельно помийте гливи від бруду, наріжте їх на шматочки та відправте в каструлю з водою. Проваріть гриби 5-7 хвилин та злийте воду.

2

У каструлю налийте води, додайте спецій, цукру та грибів. Киньте ціну цибулину без лушпиння – для аромату і смаку.

3

Варіть гриби доки вони не впадуть на дно, процес займе близько 30 хвилин. Влийте оцет та варіть гливи ще 7 хвилин.

4

Розкладіть гриби у заздалегідь стерилізовані банки, залийте маринадом та закрийте кришками. Охолоджуйте консервацію верх дном та вкрийте рушником. Смачного!