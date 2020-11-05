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Мариновані гливи з цибулею на зиму: рецепт -

3 год

2 порції

290 ккал

0 / 5
Мариновані гливи з цибулею: рецепт на зиму

Як маринувати гливи з цибулею/Смачно24

Якщо вам несила чекати доки гливи замаринуються протягом кількох місяців, Смачно 24 підготував для вас швидкий рецепт маринування грибів, які вже через 12 годин можна подавати до столу.

Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Гливи

    1 кг

  • Вода

    1 л

  • Духмяний перець

    4-5 шт.

  • Лавровий лист

    2-3 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Перець чорний горошком

    5-6 шт.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    2,5 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно промиваємо гриби. У каструлю для варки глив додаємо сіль та цукор, заливаємо водою. Кладемо у воду прянощі, лаврові листки та перемішуємо маринад.

2

Доводимо маринад до кипіння та висипаємо в каструлю гливи. Варіть гриби 5-7 хвилин, далі вимкніть вогонь та дайте охолонути.

3

Коли маринад охолов, вводимо в нього оцет. Гриби перекладаємо в стерилізовані банки, заливаємо маринадом і відправляємо в холодильник на 12 годин.

4

Дістаємо готові мариновані гриби з холодильника, пересипаємо в красивий посуд та додаємо до них красиво нарізану цибульку – півкільцями або кільцями. Страва готова до споживання. Смачного!

Поради щодо приготування

Рецепт маринованих глив з цибулею – відео:

 

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