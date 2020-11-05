1

Ретельно промиваємо гриби. У каструлю для варки глив додаємо сіль та цукор, заливаємо водою. Кладемо у воду прянощі, лаврові листки та перемішуємо маринад.

2

Доводимо маринад до кипіння та висипаємо в каструлю гливи. Варіть гриби 5-7 хвилин, далі вимкніть вогонь та дайте охолонути.

3

Коли маринад охолов, вводимо в нього оцет. Гриби перекладаємо в стерилізовані банки, заливаємо маринадом і відправляємо в холодильник на 12 годин.

4

Дістаємо готові мариновані гриби з холодильника, пересипаємо в красивий посуд та додаємо до них красиво нарізану цибульку – півкільцями або кільцями. Страва готова до споживання. Смачного!