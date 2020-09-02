1

Ретельно помийте банки содою та простерилізуйте разом з кришками.

2

Чистий кавун наріжте шматочками та викладіть його банки. Між шарами кавуна викладіть чорний перець горошком і лавровий лист.

3

Залийте банки з кавуном окропом, накрийте кришками та залишіть постояти 5-10 хвилин.

4

Злийте воду в каструлю та додайте сіль й цукор – варіть маринад на середньому вогні 5 хвилин. Зніміть маринад з вогню та влийте оцет.

5

Розлийте маринад по банках та законсервуйте кавун. Охолодіть готову консервацію з кавуна у перевернутому вигляді, накриту рушником. Зберігайте готову закрутку в прохолодному темному місці. Смачного!