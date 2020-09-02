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Рецепт маринованих кавуні на зиму без стерилізації -

45 хв

3 порції

198 ккал

0 / 5
Мариновані кавуни без стерилізації: рецепт на зиму

Рецепт домашніх маринованих кавунів/Смачно24

Приготуйте хрусткий маринований кавун на зиму разом зі Смачно 24 та насолоджуйтесь ним в холодну пору року. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Кавун

    2,5 кг

  • Вода

    1 л

  • Лавровий лист

    2 шт.

  • Перець чорний горошком

    5 шт.

  • Цукор

    3 ст. л.

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Оцет

    60 мл

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте банки содою та простерилізуйте разом з кришками.

2

Чистий кавун наріжте шматочками та викладіть його банки. Між шарами кавуна викладіть чорний перець горошком і лавровий лист.

3

Залийте банки з кавуном окропом, накрийте кришками та залишіть постояти 5-10 хвилин.

4

Злийте воду в каструлю та додайте сіль й цукор – варіть маринад на середньому вогні 5 хвилин. Зніміть маринад з вогню та влийте оцет.

5

Розлийте маринад по банках та законсервуйте кавун. Охолодіть готову консервацію з кавуна у перевернутому вигляді, накриту рушником. Зберігайте готову закрутку в прохолодному темному місці. Смачного!

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