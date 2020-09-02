Рецепт маринованих кавуні на зиму без стерилізації -
45 хв
3 порції
198 ккал
Рецепт домашніх маринованих кавунів/Смачно24
Приготуйте хрусткий маринований кавун на зиму разом зі Смачно 24 та насолоджуйтесь ним в холодну пору року. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Кавун
2,5 кг
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Вода
1 л
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Лавровий лист
2 шт.
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Перець чорний горошком
5 шт.
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Цукор
3 ст. л.
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Сіль
2 ст. л.
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Оцет
60 мл
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте банки содою та простерилізуйте разом з кришками.
2
Чистий кавун наріжте шматочками та викладіть його банки. Між шарами кавуна викладіть чорний перець горошком і лавровий лист.
3
Залийте банки з кавуном окропом, накрийте кришками та залишіть постояти 5-10 хвилин.
4
Злийте воду в каструлю та додайте сіль й цукор – варіть маринад на середньому вогні 5 хвилин. Зніміть маринад з вогню та влийте оцет.
5
Розлийте маринад по банках та законсервуйте кавун. Охолодіть готову консервацію з кавуна у перевернутому вигляді, накриту рушником. Зберігайте готову закрутку в прохолодному темному місці. Смачного!