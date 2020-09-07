Мариновані маслюки – рецепт маслюків на зиму

1

Ретельно помийте та почистіть гриби. Дрібні маслюки маринуйте цілком, а от у великих грибочків потрібно відокремити капелюшки від ніжок. Їх потрібно нарізати на шматочки та маринувати окремо.

2

Підготуйте дві каструлі, в одну налийте холодної води, а в іншій закип'ятіть підсолену воду. Занурте кілька разів гриби в друшляку в каструлю з холодною водою, дайте стекти та занурте в киплячу підсолену воду.

3

Варимо гриби близько 10 хвилин. Готові гриби відкиньте їх на друшляк та промийте гарячою водою.

4

Для приготування маринаду налийте у каструлю воду, додайте спецій: сіль, цукор, перець, лавровий лист та корицю – доводимо до кипіння й знімаємо з вогню. Влийте в маринад оцет.

5

Промиті гриби заливаємо маринадом та варимо до тих пір, поки гриби не осядуть на дні.

6

Підготуйте сухі нагріті банки та заповніть їх грибами з маринадом на 1 см нижче верху вінця. Охолоджуємо консервацію та зав'язуємо пергаментним папером і мотузкою. Смачного!