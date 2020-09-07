Мариновані маслюки – рецепт маслюків на зиму

Рецепт маринованих маслюків на зиму -
3 год
3 порції
85 ккал
Рецепт маринованих маслюків/Смачно24
Свіжі маслюки обов'язково потрібно ретельно помити у кількох водах. Обріжте нижню частину ніжки гриба та зніміть з капелюшків шкірку.
А далі ви сміло можете приступати до їхнього приготування, всі етапи якого ми детально розписали для вас у нашому покроковому рецепті. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Вода
1 л
-
Запашний перець горошком
6 шт.
-
Лавровий лист
1 шт.
-
Маслюки
1,5 кг
-
Мелена кориця
1 г
-
Цукор
80 г
-
Сіль
50 г
-
Оцет 6%
100 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте та почистіть гриби. Дрібні маслюки маринуйте цілком, а от у великих грибочків потрібно відокремити капелюшки від ніжок. Їх потрібно нарізати на шматочки та маринувати окремо.
2
Підготуйте дві каструлі, в одну налийте холодної води, а в іншій закип'ятіть підсолену воду. Занурте кілька разів гриби в друшляку в каструлю з холодною водою, дайте стекти та занурте в киплячу підсолену воду.
3
Варимо гриби близько 10 хвилин. Готові гриби відкиньте їх на друшляк та промийте гарячою водою.
4
Для приготування маринаду налийте у каструлю воду, додайте спецій: сіль, цукор, перець, лавровий лист та корицю – доводимо до кипіння й знімаємо з вогню. Влийте в маринад оцет.
5
Промиті гриби заливаємо маринадом та варимо до тих пір, поки гриби не осядуть на дні.
6
Підготуйте сухі нагріті банки та заповніть їх грибами з маринадом на 1 см нижче верху вінця. Охолоджуємо консервацію та зав'язуємо пергаментним папером і мотузкою. Смачного!