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Рецепт маринованих печериць на зиму -

3 год

1 порція

85 ккал

0 / 5
Мариновані печериці на зиму – рецепт – швидкий спосіб

Як приготувати мариновані печериці на зиму/Смачно24

Вже через добу ви сміло можете куштувати смачні мариновані печериці. Мариновані печериці чудово смакують зі свіжою цибулькою, оселедцем, також їх можна додавати до салатів.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    100 мл

  • Запашний перець горошком

    5 шт.

  • Лавровий лист

    2 шт.

  • Олія соняшникова

    120 мл

  • Мелений коріандр

    2 г

  • Мелений чорний перець

    2 г

  • Сіль

    3 г

  • Кріп (зелень)

    20 г

  • Оцет 9%

    150 мл

  • Часник

    2 зубчики

  • Печериці

    400 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте гриби та просушіть їх паперовим рушником. Найкраще для маринування підійдуть маленькі печериці, але якщо ви придбали великі гриби – розріжте їх на кілька частин.

2

У каструлі закип’ятіть воду, додайте олію, оцет, сіль та спеції. Коли маринад знову закипить висипте до нього гриби та накрийте кришкою. Варіть гриби на маленькому вогні 5-7 хвилин.

3

Ретельно помийте кріп, дрібно насічіть. Часник натріть або пропустіть через прес.

4

Додайте до грибів часник та кріп, перемішайте та знову готуйте під кришкою (близько 1-2 хвилин).

5

Перелийте гриби в миску разом з маринадом та залишіть настоятись близько години.

6

Підготуйте чисті й стерилізовані банки для консервування печериць, перелийте заготовку та закрийте кришкою. Смачного!

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