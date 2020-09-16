Мариновані печериці на зиму – рецепт – швидкий спосіб

1

Ретельно помийте гриби та просушіть їх паперовим рушником. Найкраще для маринування підійдуть маленькі печериці, але якщо ви придбали великі гриби – розріжте їх на кілька частин.

2

У каструлі закип’ятіть воду, додайте олію, оцет, сіль та спеції. Коли маринад знову закипить висипте до нього гриби та накрийте кришкою. Варіть гриби на маленькому вогні 5-7 хвилин.

3

Ретельно помийте кріп, дрібно насічіть. Часник натріть або пропустіть через прес.

4

Додайте до грибів часник та кріп, перемішайте та знову готуйте під кришкою (близько 1-2 хвилин).

5

Перелийте гриби в миску разом з маринадом та залишіть настоятись близько години.

6

Підготуйте чисті й стерилізовані банки для консервування печериць, перелийте заготовку та закрийте кришкою. Смачного!