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Мариновані польські гриби: рецепт -

3 год

2 порції

85 ккал

0 / 5
Мариновані польські гриби на зиму – рецепт – як готувати

Як приготувати мариновані польські гриби вдома/Смачно24

Польські гриби дуже схожі на білий гриб й повністю можуть замінити вживання м’яса в раціоні людини.

Також польські гриби окрім маринування, можна заморожувати та сушити на зиму.

Смачно 24 підготував для вас рецепт маринованих польських грибів на зиму!

Інгредієнти

для страви

  • Гвоздика

    5-8 шт.

  • Гриби

    1 кг

  • Лавровий лист

    2 шт.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Оцет

    8 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно чистимо гриби, промиваємо холодною водою та відварюємо у каструлі близько 10 хвилин після початку кипіння.

2

Для приготування маринаду змішуємо в каструлі всі спеції, сіль, цукор та оцет заливаємо 1 л води та занурюємо відварені гриби. Залишіть польські гриби маринуватись близько години.

3

Викладаємо грибочки у банки разом з розсолом, стерилізуємо заготовку в киплячій воді 20 хвилин та закриваємо кришками. Переверніть банки з консервацією верх дном до повного охолодження та не забудьте вкрити їх теплим рушником. Смачного!

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