Мариновані польські гриби на зиму – рецепт – як готувати

1

Ретельно чистимо гриби, промиваємо холодною водою та відварюємо у каструлі близько 10 хвилин після початку кипіння.

2

Для приготування маринаду змішуємо в каструлі всі спеції, сіль, цукор та оцет заливаємо 1 л води та занурюємо відварені гриби. Залишіть польські гриби маринуватись близько години.

3

Викладаємо грибочки у банки разом з розсолом, стерилізуємо заготовку в киплячій воді 20 хвилин та закриваємо кришками. Переверніть банки з консервацією верх дном до повного охолодження та не забудьте вкрити їх теплим рушником. Смачного!