Мариновані польські гриби на зиму – рецепт – як готувати

Мариновані польські гриби: рецепт -
3 год
2 порції
85 ккал
Як приготувати мариновані польські гриби вдома/Смачно24
Польські гриби дуже схожі на білий гриб й повністю можуть замінити вживання м’яса в раціоні людини.
Також польські гриби окрім маринування, можна заморожувати та сушити на зиму.
Смачно 24 підготував для вас рецепт маринованих польських грибів на зиму!
Інгредієнти
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Гвоздика
5-8 шт.
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Гриби
1 кг
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Лавровий лист
2 шт.
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Цукор
1 ст. л.
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Сіль
2 ст. л.
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Оцет
8 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно чистимо гриби, промиваємо холодною водою та відварюємо у каструлі близько 10 хвилин після початку кипіння.
2
Для приготування маринаду змішуємо в каструлі всі спеції, сіль, цукор та оцет заливаємо 1 л води та занурюємо відварені гриби. Залишіть польські гриби маринуватись близько години.
3
Викладаємо грибочки у банки разом з розсолом, стерилізуємо заготовку в киплячій воді 20 хвилин та закриваємо кришками. Переверніть банки з консервацією верх дном до повного охолодження та не забудьте вкрити їх теплим рушником. Смачного!