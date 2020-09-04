1

Ретельно помиті сливи висипте у великий пластмасовий таз, розкладіть зверху лаврові листки та гвоздику – злегка перемішайте.

2

У окремій каструлі доведіть до кипіння оцет, висипте до нього цукор невеликими порціями та розмішайте до повного розчинення.

3

Полийте сливи густим сиропом та залишіть до вечора. Протягом 5 наступних днів, кожного ранку та вечора вам потрібно зливати в каструлю всю рідину зі слив, що утворюватиметься та перекип'ятити. Сливи кожного разу перемішуйте руками або великою дерев'яною ложкою, тільки потім заливайте киплячим сиропом.

4

Накривайте таз зі сливами харчовою плівкою, щоб у заготовку не потрапило сміття або комахи.

5

Вкінці п'ятого дня знову злийте рідину, прокип'ятіть її, а сливи розкладіть по заздалегідь стерилізованих банках.

6

Вкиньте до слив лаврові листки та гвоздику. В кожну банку налийте киплячий сироп по самі вінця. Накрийте кришкою та щільно закрийте консервацію.

7

Переверніть консервація на закриту кришку, вкрийте теплим рушником та тримайте так до повного охолодження. Готові сливи зберігайте в прохолодному і темному місці. Смачного!