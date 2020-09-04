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Рецепт маринованих слив до м'яса на зиму -

1 год

10 порцій

42 ккал

0 / 5
Мариновані сливи на зиму – рецепт маринованих слив до м'яса

Як приготувати мариновані сливи до м’яса/Смачно24

Якщо ви ще не куштували мариновані сливи, мерщій готувати їх разом з нами! Мариновані сливи чудово смакують зі смаженим та печеним м'ясом, а також їх можна їсти одразу з банки. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Білий винний оцет

    500 мл

  • Гвоздика

    20 г

  • Лавровий лист

    40 г

  • Цукор

    3 кг

  • Сливи

    10 кг

Рецепт приготування

1

Ретельно помиті сливи висипте у великий пластмасовий таз, розкладіть зверху лаврові листки та гвоздику – злегка перемішайте.

2

У окремій каструлі доведіть до кипіння оцет, висипте до нього цукор невеликими порціями та розмішайте до повного розчинення.

3

Полийте сливи густим сиропом та залишіть до вечора. Протягом 5 наступних днів, кожного ранку та вечора вам потрібно зливати в каструлю всю рідину зі слив, що утворюватиметься та перекип'ятити. Сливи кожного разу перемішуйте руками або великою дерев'яною ложкою, тільки потім заливайте киплячим сиропом.

4

Накривайте таз зі сливами харчовою плівкою, щоб у заготовку не потрапило сміття або комахи.

5

Вкінці п'ятого дня знову злийте рідину, прокип'ятіть її, а сливи розкладіть по заздалегідь стерилізованих банках.

6

Вкиньте до слив лаврові листки та гвоздику. В кожну банку налийте киплячий сироп по самі вінця. Накрийте кришкою та щільно закрийте консервацію.

7

Переверніть консервація на закриту кришку, вкрийте теплим рушником та тримайте так до повного охолодження. Готові сливи зберігайте в прохолодному і темному місці. Смачного!

 

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