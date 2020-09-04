Рецепт маринованих слив до м'яса на зиму -
1 год
10 порцій
42 ккал
Як приготувати мариновані сливи до м’яса/Смачно24
Якщо ви ще не куштували мариновані сливи, мерщій готувати їх разом з нами! Мариновані сливи чудово смакують зі смаженим та печеним м'ясом, а також їх можна їсти одразу з банки. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Білий винний оцет
500 мл
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Гвоздика
20 г
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Лавровий лист
40 г
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Цукор
3 кг
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Сливи
10 кг
Рецепт приготування
1
Ретельно помиті сливи висипте у великий пластмасовий таз, розкладіть зверху лаврові листки та гвоздику – злегка перемішайте.
2
У окремій каструлі доведіть до кипіння оцет, висипте до нього цукор невеликими порціями та розмішайте до повного розчинення.
3
Полийте сливи густим сиропом та залишіть до вечора. Протягом 5 наступних днів, кожного ранку та вечора вам потрібно зливати в каструлю всю рідину зі слив, що утворюватиметься та перекип'ятити. Сливи кожного разу перемішуйте руками або великою дерев'яною ложкою, тільки потім заливайте киплячим сиропом.
4
Накривайте таз зі сливами харчовою плівкою, щоб у заготовку не потрапило сміття або комахи.
5
Вкінці п'ятого дня знову злийте рідину, прокип'ятіть її, а сливи розкладіть по заздалегідь стерилізованих банках.
6
Вкиньте до слив лаврові листки та гвоздику. В кожну банку налийте киплячий сироп по самі вінця. Накрийте кришкою та щільно закрийте консервацію.
7
Переверніть консервація на закриту кришку, вкрийте теплим рушником та тримайте так до повного охолодження. Готові сливи зберігайте в прохолодному і темному місці. Смачного!