Маслюки тушковані в сметані: рецепт в домашніх умовах

Маслюки тушковані в сметані: домашній смачний рецепт -
45 хв
4 порції
160 ккал
Як приготувати маслюки в сметані/Смачно24
Свіжі маслюки обов'язково потрібно ретельно помити у кількох водах. Обріжте нижню частину ніжки гриба та зніміть з капелюшків шкірку.
А далі ви сміло можете приступати до їхнього приготування, всі етапи якого ми детально розписали для вас у нашому покроковому рецепті.
Грибна підлива з маслюк та сметани чудово смакує з відвареною картоплею, гречкою або дерунами. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Олія соняшникова
2 ст. л.
-
Маслюки
700 г
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Сметана
300 г
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Відваріть маслюки у підсоленій воді близько години. Маленькі гриби можна готувати цілими, а більші розріжте навпіл. Відцідіть готові грибочки.
2
Цибулю почистіть від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте півкільцями. Обсмажте цибульку на олії до золотистого кольору.
3
Додайте до цибулі гриби та смажте протягом 15 хвилин на середньому вогні. Влийте сметану, перемішайте та тушкуйте під кришкою ще близько 10 хвилин. Смачного!