Маслюки тушковані в сметані: рецепт в домашніх умовах

Як приготувати маслюки в сметані/Смачно24

Свіжі маслюки обов'язково потрібно ретельно помити у кількох водах. Обріжте нижню частину ніжки гриба та зніміть з капелюшків шкірку.

А далі ви сміло можете приступати до їхнього приготування, всі етапи якого ми детально розписали для вас у нашому покроковому рецепті.

Грибна підлива з маслюк та сметани чудово смакує з відвареною картоплею, гречкою або дерунами. Гайда готувати разом зі Смачно 24!