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Смачно 24 Другі страви Гарніри з овочів Маслюки тушковані в сметані: домашній смачний рецепт

Маслюки тушковані в сметані: домашній смачний рецепт -

45 хв

4 порції

160 ккал

0 / 5
Маслюки тушковані в сметані: рецепт в домашніх умовах

Як приготувати маслюки в сметані/Смачно24

Свіжі маслюки обов'язково потрібно ретельно помити у кількох водах. Обріжте нижню частину ніжки гриба та зніміть з капелюшків шкірку.

А далі ви сміло можете приступати до їхнього приготування, всі етапи якого ми детально розписали для вас у нашому покроковому рецепті.

Грибна підлива з маслюк та сметани чудово смакує з відвареною картоплею, гречкою або дерунами. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Маслюки

    700 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сметана

    300 г

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Відваріть маслюки у підсоленій воді близько години. Маленькі гриби можна готувати цілими, а більші розріжте навпіл. Відцідіть готові грибочки.

2

Цибулю почистіть від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте півкільцями. Обсмажте цибульку на олії до золотистого кольору.

3

Додайте до цибулі гриби та смажте протягом 15 хвилин на середньому вогні. Влийте сметану, перемішайте та тушкуйте під кришкою ще близько 10 хвилин. Смачного!

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