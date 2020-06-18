М'ясний соус Болоньєз в домашніх умовах: рецепт, склад

М'ясний соус Болоньєз: рецепт -
45 хв
4 порції
191 ккал
Як приготувати соус Болоньєз/Смачно24
Соус Болоньєз чудово підходить до пасти, запіканок, картоплі та стає ще смачнішим, якщо натерти до нього пармезан. Спробуйте приготувати соус Болоньєз для рідних за рецептом Смачно 24.
Інгредієнти
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Консервовані томати у власному соку
480 г
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Червоне сухе вино
5 ст. л.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мелена паприка
за смаком
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
2 шт.
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Орегано
1/2 ч. л.
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Вершки
2 ст. л.
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Вершкове масло
1 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Стебло селери
2 стебла
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Фарш (свинячо-яловичий)
300 г
Рецепт приготування
1
Цибулю, селеру та моркву наріжте дрібними кубиками.
2
М’ясний фарш підсмажте на вершковому маслі. Додайте до нього нарізані овочі та ретельно перемішайте.
3
Додайте до фаршу з овочами червоне сухе вино та знову ретельно перемішайте.
4
Очищені від шкірки томати подрібніть на невеликі шматочки та разом з соком вилийте до м’яса.
5
Приправте соус спеціями та зеленню, тушіть без кришки 25 хвилин постійно помішуючи.
6
Додайте до соусу вершки та за необхідністю знову посоліть та поперчіть. Смачного!