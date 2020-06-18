М'ясний соус Болоньєз в домашніх умовах: рецепт, склад

1

Цибулю, селеру та моркву наріжте дрібними кубиками.

2

М’ясний фарш підсмажте на вершковому маслі. Додайте до нього нарізані овочі та ретельно перемішайте.

3

Додайте до фаршу з овочами червоне сухе вино та знову ретельно перемішайте.

4

Очищені від шкірки томати подрібніть на невеликі шматочки та разом з соком вилийте до м’яса.

5

Приправте соус спеціями та зеленню, тушіть без кришки 25 хвилин постійно помішуючи.

6

Додайте до соусу вершки та за необхідністю знову посоліть та поперчіть. Смачного!