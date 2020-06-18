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М'ясний соус Болоньєз: рецепт -

45 хв

4 порції

191 ккал

0 / 5
М'ясний соус Болоньєз в домашніх умовах: рецепт, склад

Як приготувати соус Болоньєз/Смачно24

Соус Болоньєз чудово підходить до пасти, запіканок, картоплі та стає ще смачнішим, якщо натерти до нього пармезан. Спробуйте приготувати соус Болоньєз для рідних за рецептом Смачно 24.

Інгредієнти

для соусу

  • Консервовані томати у власному соку

    480 г

  • Червоне сухе вино

    5 ст. л.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелена паприка

    за смаком

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    2 шт.

  • Орегано

    1/2 ч. л.

  • Вершки

    2 ст. л.

  • Вершкове масло

    1 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Стебло селери

    2 стебла

  • Фарш (свинячо-яловичий)

    300 г

Рецепт приготування

1

Цибулю, селеру та моркву наріжте дрібними кубиками.

2

М’ясний фарш підсмажте на вершковому маслі. Додайте до нього нарізані овочі та ретельно перемішайте.

3

Додайте до фаршу з овочами червоне сухе вино та знову ретельно перемішайте.

4

Очищені від шкірки томати подрібніть на невеликі шматочки та разом з соком вилийте до м’яса.

5

Приправте соус спеціями та зеленню, тушіть без кришки 25 хвилин постійно помішуючи.

6

Додайте до соусу вершки та за необхідністю знову посоліть та поперчіть. Смачного!

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