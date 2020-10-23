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Смачно 24 Другі страви М'ясні страви Як приготувати м'ясо по-французьки: класичний рецепт

Як приготувати м'ясо по-французьки: класичний рецепт -

45 хв

2 порції

250 ккал

0 / 5

Класичний рецепт м'яса по-французьки з помідором/Смачно24

М’ясо по-французьки, мабуть, одна із найпопулярніших сьогодні домашніх страв. Варіацій цього рецепту безліч, в страву додають ананаси, болгарський перець, традиційну вирізку замінюють на куряче філе та навіть готують без майонезу. Відомі українські шеф-кухарі не залишаються осторонь та пропонують свої удосконалені рецептури для м’яса по-французьки. Смачно 24 пропонує вам приготувати класичний рецепт цієї страви.

Інгредієнти

для страви

  • Вирізка свиняча

    200 г

  • Сир Моцарела

    100 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Майонез

    2 ст. л.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Помідор

    1 шт.

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Для приготування м’яса по-французьки нам потрібно нарізати вирізку на плоскі шматочки, обережно відбити м’ясо та додати спецій. Щоб не пошкодити м’ясо, під час відбивання застеліть його харчовою плівкою і тільки тоді відбивайте м’ясо.

2

Цибулю та помідор ретельно помийте водою та поріжте кільцями. Для запікання м’яса підготуйте деко, застеліть його пергаментом для випікання. Викладіть на деко м’ясо, зверху цибулю та помідор, змастіть страву майонезом.

3

На грубій терці натріть сир та викладіть зверху на майонез. Запікайте м’ясо по-французьки в розігрітій духовці до 180 градусів 20-30 хвилин. Смачного!

Поради щодо приготування

Чудовим гарніром для м’яса по-французьки є картопля або свіжий салат.

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