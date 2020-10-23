1

Для приготування м’яса по-французьки нам потрібно нарізати вирізку на плоскі шматочки, обережно відбити м’ясо та додати спецій. Щоб не пошкодити м’ясо, під час відбивання застеліть його харчовою плівкою і тільки тоді відбивайте м’ясо.

2

Цибулю та помідор ретельно помийте водою та поріжте кільцями. Для запікання м’яса підготуйте деко, застеліть його пергаментом для випікання. Викладіть на деко м’ясо, зверху цибулю та помідор, змастіть страву майонезом.

3

На грубій терці натріть сир та викладіть зверху на майонез. Запікайте м’ясо по-французьки в розігрітій духовці до 180 градусів 20-30 хвилин. Смачного!