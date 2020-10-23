Як приготувати м'ясо по-французьки: класичний рецепт -
45 хв
2 порції
250 ккал
Класичний рецепт м'яса по-французьки з помідором/Смачно24
М’ясо по-французьки, мабуть, одна із найпопулярніших сьогодні домашніх страв. Варіацій цього рецепту безліч, в страву додають ананаси, болгарський перець, традиційну вирізку замінюють на куряче філе та навіть готують без майонезу. Відомі українські шеф-кухарі не залишаються осторонь та пропонують свої удосконалені рецептури для м’яса по-французьки. Смачно 24 пропонує вам приготувати класичний рецепт цієї страви.
Інгредієнти
-
Вирізка свиняча
200 г
-
Сир Моцарела
100 г
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Майонез
2 ст. л.
-
Олія соняшникова
для смаження
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Помідор
1 шт.
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Для приготування м’яса по-французьки нам потрібно нарізати вирізку на плоскі шматочки, обережно відбити м’ясо та додати спецій. Щоб не пошкодити м’ясо, під час відбивання застеліть його харчовою плівкою і тільки тоді відбивайте м’ясо.
2
Цибулю та помідор ретельно помийте водою та поріжте кільцями. Для запікання м’яса підготуйте деко, застеліть його пергаментом для випікання. Викладіть на деко м’ясо, зверху цибулю та помідор, змастіть страву майонезом.
3
На грубій терці натріть сир та викладіть зверху на майонез. Запікайте м’ясо по-французьки в розігрітій духовці до 180 градусів 20-30 хвилин. Смачного!
Поради щодо приготування
Чудовим гарніром для м’яса по-французьки є картопля або свіжий салат.