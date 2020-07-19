Простий рецепт млинців на кефірі -
1 год 5 хв
6 порцій
195 ккал
Тоненькі млинці на кефірі/Смачно24
Приготуйте млинці на кефірі за рецептом Смачно 24 та вони вийдуть у вас надзвичайно тонкі, красиві та мереживні.
Млинці можна робити навіть кольоровими, достатньо просто додати до тіста сік буряка або шпинату. Кольорові млинці обожнюють їсти діти, адже вони такі яскраві. Начинкою для солодких млинців може бути солодка сиркова маса з курагою, родзинками, шоколадом або горішками. Також, подавати млинці можна і без начинки, достатньо просто полити їх варенням або арахісовою пастою.
Інгредієнти
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Кефір
400 г
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Борошно пшеничне
170 г
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Цукор
за смаком
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Сода
1/2 ч. л.
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Сіль
за смаком
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Яйце
120 г
Рецепт приготування
1
Заздалегідь витягніть кефір з холодильника, щоб він був кімнатної температури. У глибоку миску налийте кефір та вибийте до нього два курячих яйця. Перемішайте масу вінчиком. Додайте до кефіру сіль та цукор за смаком, та ще раз ретельно збийте вінчиком. Якщо ви будете смажити млинці та начиняти їх солодкою начинкою, тоді цукру потрібно дати трохи більше. Якщо ж солені, тоді достатньо буде половини столової ложки цукру.
2
Заздалегідь просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У вимішану до однорідності масу для млинців поступово досипайте борошно та безперервно помішуйте тісто. Дайте йому настоятись 30 хвилин та додайте розбавлену соду з невеликою кількістю води і олію. Перемішайте тісто для млинців та переходьте до смаження.
3
Розігрійте сковорідку на середньому вогні, перед початком смаження скрутіть вогонь. Смажте млинці з обох сторін до золотої скоринки. Смачного!