Млинці на молоці – рецепт Гордона Рамзі – в домашніх умовах

Рецепт млинців на молоці від Гордона Рамзі -
35 хв
3 порції
188 ккал
Гордон Рамзі – популярний британський шеф-кухар, а його ресторани володіють 16 зірками Мішлен. А ви б хотіли готувати як Гордон Рамзі? У Смачно 24 є для вас рецепт тіста для млинців від гуру кулінарії, яке ви з легкістю зможете приготувати вдома. Ми детально описали кожен процес приготування рецепту від Рамзі, вам залишається тільки приготувати!
Інгредієнти
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Молоко
275-300 мл
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Борошно пшеничне
125 г
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Сіль
1 дрібка
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Просійте борошно з сіллю через дрібне сито, щоб не було грудочок, в глибоку миску.
2
Ретельно помийте яйце, вибийте в окрему тарілку та ретельно збийте вінчиком. Зробіть невеликий отвір в центрі борошна та вилийте туди яйце.
3
Підігрійте молоко до кімнатної температури та тоненькою цівкою влийте його в миску з борошном та яйцем – іншою рукою постійно замішуйте тісто вінчиком. Вимішуйте тісто до однорідної маси, без грудочок. Тісто для млинців повинно бути за консистенцією, як жирні вершки. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште настоюватись 15 хвилин.
4
Смажте млинці на розігрітій сковорідці з вершковим маслом по 1-1,5 хвилині з кожної сторони.