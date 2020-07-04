24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Десерти Млинці Рецепт млинців на молоці від Гордона Рамзі

Рецепт млинців на молоці від Гордона Рамзі -

35 хв

3 порції

188 ккал

0 / 5
Млинці на молоці – рецепт Гордона Рамзі – в домашніх умовах

Гордон Рамзі – популярний британський шеф-кухар, а його ресторани володіють 16 зірками Мішлен. А ви б хотіли готувати як Гордон Рамзі? У Смачно 24 є для вас рецепт тіста для млинців від гуру кулінарії, яке ви з легкістю зможете приготувати вдома. Ми детально описали кожен процес приготування рецепту від Рамзі, вам залишається тільки приготувати!

Інгредієнти

для тіста на млинці

  • Молоко

    275-300 мл

  • Борошно пшеничне

    125 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Просійте борошно з сіллю через дрібне сито, щоб не було грудочок, в глибоку миску.

2

Ретельно помийте яйце, вибийте в окрему тарілку та ретельно збийте вінчиком. Зробіть невеликий отвір в центрі борошна та вилийте туди яйце. 

3

Підігрійте молоко до кімнатної температури та тоненькою цівкою влийте його в миску з борошном та яйцем – іншою рукою постійно замішуйте тісто вінчиком. Вимішуйте тісто до однорідної маси, без грудочок. Тісто для млинців повинно бути за консистенцією, як жирні вершки. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште настоюватись 15 хвилин.

4

Смажте млинці на розігрітій сковорідці з вершковим маслом по 1-1,5 хвилині з кожної сторони.

Другі страви Млинці М'ясні страви Десерти

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Вітамінні салати

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Смачний рецепт плову з куркою Готуємо надзвичайно смачний домашній плов з куркою

55 хв

8 порцій

близького Сходу
Як приготувати смачне картопляне пюре на молоці Покрокове приготування картопляного пюре

35 хв

3 порції

Другі страви
Як приготувати стейк: легкий рецепт Покрокова інструкція приготування стейку

7 хв

1 порція

Другі страви