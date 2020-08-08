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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт -

40 хв

6 порцій

210 ккал

0 / 5

Як приготувати млинці/Смачно24

Млинці – одна із найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Яку ж ще страву можна з легкістю подавати на закуску, основну страву та навіть на десерт! 

 

Інгредієнти

Для млинців

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Молоко

    300 г

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Збийте яйця в пишну піну. Краще це робити за допомогою міксера.

2

Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте.

3

Молоко підігрійте, але не доводьте до кипіння. Тепле молоко змішайте з яйцями та цукром.

4

Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки". Тісто має бути в міру рідким і нагадувати рідку сметану. 

5

Виливайте на сковорідку без олії та смажте з обох боків до рум'яного кольору.

Поради щодо приготування

1. Для приготування млинців найкраще підходить пшеничне борошно. Але також можна використовувати гречане чи вівсяне борошно.

2. Грудочок в тісті можна позбутися двома способами. Перший: додавайте борошно маленькими порціями та добре вимішуйте. Другий: додайте одразу всю порцію борошна та замішайте густе тісто, а потім додавайте молоко, щоб досягти потрібно консистенції.

3. Для того, щоб млинці вийшли дуже ніжними, борошно слід просіяти 2-3 рази.

4. Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви отримаєте більш ніжні та запашні млинці.

5. Найкраще для смаження використовувати спеціальну сковорідку, якщо такої немає – візьміть з антипригарним покриттям.

6. Начинкою до таких млинців можна подавати будь-які фрукти, домашній сир, варення тощо. Якщо ви хочете млинці робити з солоною начинкою, то не додавайте в тісто цукор.

Українська кухня Кухні світу Млинці Десерти

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