Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт -
40 хв
6 порцій
210 ккал
Як приготувати млинці/Смачно24
Млинці – одна із найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Яку ж ще страву можна з легкістю подавати на закуску, основну страву та навіть на десерт!
Інгредієнти
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Олія соняшникова
1 ст. л.
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Молоко
300 г
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Борошно пшеничне
250 г
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Цукор
2 ст. л.
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Сіль
1 дрібка
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Збийте яйця в пишну піну. Краще це робити за допомогою міксера.
2
Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте.
3
Молоко підігрійте, але не доводьте до кипіння. Тепле молоко змішайте з яйцями та цукром.
4
Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки". Тісто має бути в міру рідким і нагадувати рідку сметану.
5
Виливайте на сковорідку без олії та смажте з обох боків до рум'яного кольору.
Поради щодо приготування
1. Для приготування млинців найкраще підходить пшеничне борошно. Але також можна використовувати гречане чи вівсяне борошно.
2. Грудочок в тісті можна позбутися двома способами. Перший: додавайте борошно маленькими порціями та добре вимішуйте. Другий: додайте одразу всю порцію борошна та замішайте густе тісто, а потім додавайте молоко, щоб досягти потрібно консистенції.
3. Для того, щоб млинці вийшли дуже ніжними, борошно слід просіяти 2-3 рази.
4. Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви отримаєте більш ніжні та запашні млинці.
5. Найкраще для смаження використовувати спеціальну сковорідку, якщо такої немає – візьміть з антипригарним покриттям.
6. Начинкою до таких млинців можна подавати будь-які фрукти, домашній сир, варення тощо. Якщо ви хочете млинці робити з солоною начинкою, то не додавайте в тісто цукор.