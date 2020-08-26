24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Десерти Млинці Млинці з гарбуза з банановим кремом: рецепт

Млинці з гарбуза з банановим кремом: рецепт -

2 год

6 порцій

134 ккал

0 / 5

Гарбузові млинці – це дуже смачний десерт! Він просто не може не сподобатися. А головне – такі млинці є смачним джерелом багатьох вітамінів і поживних речовин та чудово підійдуть для сніданку.

Інгредієнти

Для млинців

  • Вода

    1,5 склянка

  • Олія соняшникова

    3 ст. л.

  • Молоко

    2 склянка

  • Борошно пшеничне

    2 склянка

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Сіль

    1 дрібка

  • Гарбуз

    450 г

  • Яйце

    3 шт.

Для соусу

  • Банан

    2 шт.

  • Лимонний сік

    1 ст. л.

  • Мелена кориця

    0,5 ч. л.

Рецепт приготування

1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Запечіть у духовці до м'якості, а потім перебийте у пюре.

2

У глибокій мисці змішайте яйця, сіль, цукор. Молоко підігрійте і також додайте, перемішайте суміш вінчиком. Потім додайте половину гарбузового пюре та поступово додавайте борошно. Додайте окріп, олію та ще раз вимішайте. 

3

Залиште тісто на хвилин 20. Якщо тісто загусте – додайте ще окропу чи молока, якщо ж рідке – то додайте ще борошна.

4

Обсмажте млинці з обох боків. 

5.

Приготуйте крем – банани почистіть, подрібніть до стану пюре (блендером або просто виделкою). До бананів додайте решту гарбузового пюре, сік лимона, корицю та перемішайте до однорідності. Подавайте млинці із кремом.

Поради щодо приготування

З таких млинців можна приготувати святковий торт з фруктами для дітей

Млинці Десерти

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Ектор Хіменес-Браво

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Останні рецепти

Рецепт гарніру до шашлика з цибулі та помідорів Рецепт приготування гарніру до шашлику з цибулі та помідорів

30 хв

4 порції

Другі страви
Цибулеві кільця у клярі: рецепт закуски для компанії Покрокове приготування цибулевих кілець вдома

25 хв

10 порцій

Овочеві закуски
Рецепт шоколадного чізкейку без випічки Покрокове приготування шоколадного чізкейка без випічки

4 год

8 порцій

Десерти без випікання