1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Запечіть у духовці до м'якості, а потім перебийте у пюре.

2

У глибокій мисці змішайте яйця, сіль, цукор. Молоко підігрійте і також додайте, перемішайте суміш вінчиком. Потім додайте половину гарбузового пюре та поступово додавайте борошно. Додайте окріп, олію та ще раз вимішайте.

3

Залиште тісто на хвилин 20. Якщо тісто загусте – додайте ще окропу чи молока, якщо ж рідке – то додайте ще борошна.

4

Обсмажте млинці з обох боків.

5.

Приготуйте крем – банани почистіть, подрібніть до стану пюре (блендером або просто виделкою). До бананів додайте решту гарбузового пюре, сік лимона, корицю та перемішайте до однорідності. Подавайте млинці із кремом.