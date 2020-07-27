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Смачно 24 Напої Літні напої Рецепт класичного алкогольного мохіто вдома

Рецепт класичного алкогольного мохіто вдома -

25 хв

5 порцій

198 ккал

0 / 5
Мохіто класичний вдома – рецепт алкогольного мохіто

Як приготувати мохіто вдома/Смачно24

Мохіто – надзвичайно смачний та свіжий кубинський коктейль, який набув популярності у 80-х роках. Традиційно до мохіто додають ром, цитрусові та газовану воду. 

Смачно 24 підготував для вас рецепт смачного класичного мохіто, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Інгредієнти

для напою

  • Газована мінеральна вода

    2 л

  • Лайм

    3 шт.

  • Лід

    за смаком

  • М'ята

    70 г

  • Ром

    250 мл

  • Цукор

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте лайм, розріжте його на шматочки та викладіть у глибокий глечик або порційно у склянки. Посипте фрукти цукром та залийте мінеральною газованою водою. Якщо ви полюбляєте дуже солодкий коктейль – використайте спрайт.

2

Помийте свіжі листочки м’яти та покладіть до фруктів – перемішайте. Залишіть мохіто настоятись або потовчіть коктейльною ложкою або ступою.

3

Влийте ром та злегка перемішайте. Подрібніть кубики льоду у блендері в крихту та додайте до мохіто. Смачного!

Літні напої Напої

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