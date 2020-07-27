Мохіто класичний вдома – рецепт алкогольного мохіто

1

Ретельно помийте лайм, розріжте його на шматочки та викладіть у глибокий глечик або порційно у склянки. Посипте фрукти цукром та залийте мінеральною газованою водою. Якщо ви полюбляєте дуже солодкий коктейль – використайте спрайт.

2

Помийте свіжі листочки м’яти та покладіть до фруктів – перемішайте. Залишіть мохіто настоятись або потовчіть коктейльною ложкою або ступою.

3

Влийте ром та злегка перемішайте. Подрібніть кубики льоду у блендері в крихту та додайте до мохіто. Смачного!