Мохіто класичний вдома – рецепт алкогольного мохіто

Рецепт класичного алкогольного мохіто вдома -
25 хв
5 порцій
198 ккал
Як приготувати мохіто вдома/Смачно24
Мохіто – надзвичайно смачний та свіжий кубинський коктейль, який набув популярності у 80-х роках. Традиційно до мохіто додають ром, цитрусові та газовану воду.
Смачно 24 підготував для вас рецепт смачного класичного мохіто, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Інгредієнти
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Газована мінеральна вода
2 л
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Лайм
3 шт.
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Лід
за смаком
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М'ята
70 г
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Ром
250 мл
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Цукор
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте лайм, розріжте його на шматочки та викладіть у глибокий глечик або порційно у склянки. Посипте фрукти цукром та залийте мінеральною газованою водою. Якщо ви полюбляєте дуже солодкий коктейль – використайте спрайт.
2
Помийте свіжі листочки м’яти та покладіть до фруктів – перемішайте. Залишіть мохіто настоятись або потовчіть коктейльною ложкою або ступою.
3
Влийте ром та злегка перемішайте. Подрібніть кубики льоду у блендері в крихту та додайте до мохіто. Смачного!