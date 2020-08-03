Молода кукурудза – як правильно варити – рецепт

1

Ретельно промийте кукурудзу водою, за необхідністю почистіть її від лушпиння.

2

У великій каструлі закип'ятіть воду та зменште вогонь. Киньте качани кукурудзи в каструлю та варіть до готовності. Щоб пришвидшити процес варіння кукурудзи – занурте качани у воду на 2-4 години перед варінням.

3

Спробуйте проколоти зернятко кукурудзи виделкою, якщо воно м'яке – кукурудза готова.

4

Злийте воду, щільно закрийте каструлю кришкою та обгорніть рушником. Через 20 хвилин кукурудза буде готовою до споживання та надзвичайно ніжною на смак.

5

За смаком посоліть кукурудзу та додайте вершкового масла. Смачного!