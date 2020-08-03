Молода кукурудза – як правильно варити – рецепт

Як правильно варити молоду кукурудзу: рецепт -
35 хв
2 порції
85 ккал
Рецепт молодої кукурудзи/Смачно24
Свіжозварена молода кукурудза чудово смакує як дітям, так і дорослим. Смачно 24 підготував для вас рецепт швидкого приготування молодої кукурудзи вдома. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Кукурудза
за смаком
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Вершкове масло
за смаком
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно промийте кукурудзу водою, за необхідністю почистіть її від лушпиння.
2
У великій каструлі закип'ятіть воду та зменште вогонь. Киньте качани кукурудзи в каструлю та варіть до готовності. Щоб пришвидшити процес варіння кукурудзи – занурте качани у воду на 2-4 години перед варінням.
3
Спробуйте проколоти зернятко кукурудзи виделкою, якщо воно м'яке – кукурудза готова.
4
Злийте воду, щільно закрийте каструлю кришкою та обгорніть рушником. Через 20 хвилин кукурудза буде готовою до споживання та надзвичайно ніжною на смак.
5
За смаком посоліть кукурудзу та додайте вершкового масла. Смачного!