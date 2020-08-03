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Як правильно варити молоду кукурудзу: рецепт -

35 хв

2 порції

85 ккал

0 / 5
Молода кукурудза – як правильно варити – рецепт

Рецепт молодої кукурудзи/Смачно24

Свіжозварена молода кукурудза чудово смакує як дітям, так і дорослим. Смачно 24 підготував для вас рецепт швидкого приготування молодої кукурудзи вдома. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Кукурудза

    за смаком

  • Вершкове масло

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно промийте кукурудзу водою, за необхідністю почистіть її від лушпиння.

2

У великій каструлі закип'ятіть воду та зменште вогонь. Киньте качани кукурудзи в каструлю та варіть до готовності. Щоб пришвидшити процес варіння кукурудзи – занурте качани у воду на 2-4 години перед варінням.

3

Спробуйте проколоти зернятко кукурудзи виделкою, якщо воно м'яке – кукурудза готова. 

4

Злийте воду, щільно закрийте каструлю кришкою та обгорніть рушником. Через 20 хвилин кукурудза буде готовою до споживання та надзвичайно ніжною на смак.

5

За смаком посоліть кукурудзу та додайте вершкового масла. Смачного!

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