Мусака – рецепт Євгена Клопотенко – покрокові фото

1

Ретельно помийте овочі водою. Картоплю почистіть від шкірки та наріжте тонкими кружечками.

2

Кабачок та баклажан наріжте кружечками, товщина овочів повинна бути однаковою.

3

У форму для запікання викладіть шарами картоплю, кабачок та баклажан.

4

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибульку до золотистої скоринки. Додайте до засмажки фарш та перемішайте.

5

Наріжте дрібними кубиками помідори та додайте до фаршу. Заправте начинку томатною пастою та подрібненим часником – перемішайте. Посоліть та поперчіть м’ясо сіллю та перцем, додайте чебрець.

6

Для приготування соусу Бешамель розігрійте невелику каструлю, розтопіть у ній вершкове масло та всипте борошно – перемішайте.

7

Влийте в каструлю молоко, спеції та варіть соус доки він не загусне.

8

Половину готового соусу Бешамель вилийте на овочі в формі для запікання. Зверху викладіть фарш та залийте соусом, що залишився.

9

Натріть сир Пармезан на запіканку та поставте її в розігріту до 190 градусів духовку. Страва буде готова через 35-40 хвилин. Смачного!