Мусака – рецепт Євгена Клопотенко – покрокові фото

Рецепт мусаки від Євгена Клопотенко -
1 год 5 хв
6 порцій
309 ккал
Як приготувати мусаку/Смачно24
Мусака – класична страва грецької кухні з овочів та фаршу. Талановитий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився своїм рецептом улюбленої запіканки. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Баклажан
1 шт.
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Яловичий фарш
400-500 г
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Кабачок
1 шт.
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Картопля
2 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Олія соняшникова
1 ст. л.
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Помідор
2 шт.
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Сир Пармезан
50 г
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Чебрець
1 ч. л.
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Томатна паста
1 ст. л.
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Часник
2 зубчики
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Молоко
500 мл
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
50 г
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Вершкове масло
50 г
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте овочі водою. Картоплю почистіть від шкірки та наріжте тонкими кружечками.
2
Кабачок та баклажан наріжте кружечками, товщина овочів повинна бути однаковою.
3
У форму для запікання викладіть шарами картоплю, кабачок та баклажан.
4
Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибульку до золотистої скоринки. Додайте до засмажки фарш та перемішайте.
5
Наріжте дрібними кубиками помідори та додайте до фаршу. Заправте начинку томатною пастою та подрібненим часником – перемішайте. Посоліть та поперчіть м’ясо сіллю та перцем, додайте чебрець.
6
Для приготування соусу Бешамель розігрійте невелику каструлю, розтопіть у ній вершкове масло та всипте борошно – перемішайте.
7
Влийте в каструлю молоко, спеції та варіть соус доки він не загусне.
8
Половину готового соусу Бешамель вилийте на овочі в формі для запікання. Зверху викладіть фарш та залийте соусом, що залишився.
9
Натріть сир Пармезан на запіканку та поставте її в розігріту до 190 градусів духовку. Страва буде готова через 35-40 хвилин. Смачного!