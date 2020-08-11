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Смачно 24 Авторські рецепти Євген Клопотенко Рецепт мусаки від Євгена Клопотенко

Рецепт мусаки від Євгена Клопотенко -

1 год 5 хв

6 порцій

309 ккал

0 / 5
Мусака – рецепт Євгена Клопотенко – покрокові фото

Як приготувати мусаку/Смачно24

Мусака – класична страва грецької кухні з овочів та фаршу. Талановитий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився своїм рецептом улюбленої запіканки. Гайда готувати разом!

 

Інгредієнти

для страви

  • Баклажан

    1 шт.

  • Яловичий фарш

    400-500 г

  • Кабачок

    1 шт.

  • Картопля

    2 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Помідор

    2 шт.

  • Сир Пармезан

    50 г

  • Чебрець

    1 ч. л.

  • Томатна паста

    1 ст. л.

  • Часник

    2 зубчики

для соусу

  • Молоко

    500 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    50 г

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте овочі водою. Картоплю почистіть від шкірки та наріжте тонкими кружечками.

2

Кабачок та баклажан наріжте кружечками, товщина овочів повинна бути однаковою.

3

У форму для запікання викладіть шарами картоплю, кабачок та баклажан.

4

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибульку до золотистої скоринки. Додайте до засмажки фарш та перемішайте.

5

Наріжте дрібними кубиками помідори та додайте до фаршу. Заправте начинку томатною пастою та подрібненим часником – перемішайте. Посоліть та поперчіть м’ясо сіллю та перцем, додайте чебрець.

6

Для приготування соусу Бешамель розігрійте невелику каструлю, розтопіть у ній вершкове масло та всипте борошно – перемішайте.

7

Влийте в каструлю молоко, спеції та варіть соус доки він не загусне.

8

Половину готового соусу Бешамель вилийте на овочі в формі для запікання. Зверху викладіть фарш та залийте соусом, що залишився.

9

Натріть сир Пармезан на запіканку та поставте її в розігріту до 190 градусів духовку. Страва буде готова через 35-40 хвилин. Смачного!

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