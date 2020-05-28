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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Мусовий торт з полуницею без глютену: рецепт Глінської

Мусовий торт з полуницею без глютену: рецепт Глінської -

10 год 40 хв

6 порцій

430 ккал

0 / 5
Мусовий торт з полуницею без борошна: відео, рецепт Глінської

Як приготувати мусовий торт з полуницею/Смачно24

Єлизавета Глінська не перестає дивувати свої шанувальників та поціновувачів солодкої випічки надзвичайно смачними та новими літніми рецептами. Талановита майстриня кондитерського мистецтва запропонувала приготувати мусовий торт з полуницею та бісквітом без глютену за її рецептом. Смачно 24 вже готовий до початку приготування смачного торту, приєднуйтеся до нас. Гайда готувати разом!

Рецепт приготування полуничного торта без глютену з відео:

 

Інгредієнти

для кокосового бісквіту

  • Кокосова стружка

    40 г

  • Мигдальне борошно

    120 г

  • Цукор

    60 г

  • Цукрова пудра

    100 г

  • Вершкове масло

    60 г

  • Яєчний білок

    60 г

  • Яйце

    100 г

для мусу

  • Вода

    30 мл

  • Желатин

    6 г

  • Йогурт

    100 мл

  • Цукор

    40 г

  • Вершки 33%

    300 мл

для крему

  • Вода

    15 мл

  • Желатин

    3 г

  • Полуничне пюре

    200 г

  • Лимонний сік

    30 мл

  • Цукор

    50 г

  • Вершкове масло

    80 г

  • Яйце

    100 г

для желе

  • Вода

    100/60 мл

  • Желатин

    12 г

  • Полуниця

    250 г

  • Лимонний сік

    30 мл

  • Цукор

    50 г

для декору

  • Полуниця

    300-400 г

Рецепт приготування

1

Готуємо бісквіт: з’єднайте кокосову стружку, мигдальне борошно та цукрову пудру – перемішайте до однорідності. З’єднайте яйця та розтоплене гаряче вершкове масло у мисці та перемішайте. Далі потрібно у великій мисці з’єднати суху та яєчну суміші та ретельно вимішати, щоб все борошно поглинуло рідку масу.

2

Збийте яєчний білок до легкої піни, невеликими частинами додавайте до нього цукор та продовжуйте збивати до густої та стійкої консистенції. Додайте білок до загальної маси тіста та обережно вимішайте.

3

Для випікання бісквіту без глютену нам потрібно кругле деко діаметром 22 см. Викладіть тісто у деко та випікайте у розігрітій до 165 градусів духовці 20 хвилин. Готовий бісквіт охолодіть  та вийміть з форми. Перекладіть випечений бісквіт на тарілку, а борт деко, у якому він випікався вистеліть бордюрною стрічкою та помістіть на бісквіт.

4

Для приготування мусу з’єднайте желатин з водою кімнатної температури, перемішайте та дайте набухнути. Розігрійте вершки (100 мл) з цукром, додайте желатин та перемішайте.

5

Влийте йогурт до вершків та перемішайте. 200 мл холодних вершків збийте міксером до стійкої піни, обережно додайте до загальної маси мусу та вимішайте легкими рухами. Залийте готовим мусом бісквіт та охолодіть в холодильнику 30-40 хвилин.

6

Для полуничного крему наріжте ягоди шматочками, перебийте блендером до однорідної маси. З’єднайте желатин з водою, перемішайте та дайте набухнути. Полуничне пюре вилийте в каструлю, додайте цукру, лимонного соку та яєць. Перемішайте та поставте каструлю на середній вогонь і при постійному помішуванні доведіть масу до кипіння. Прокип'ятіть 30 секунд і зніміть з вогню.

7

Перелийте полуничний крем в чашу блендера, додайте желатин і кубики холодного вершкового масла та перебийте до однорідності. Залийте полуничним кремом наш торт поверх мусу. Знову поставте торт у холодильник на одну годину.

8

Для приготування полуничного желе нам потрібно залити желатин водою (60 мл) кімнатної температури та дати набухнути протягом 10-15 хвилин. Полуницю наріжте кубиками та перекладіть у каструлю. Влийте води, лимонного соку та цукру – при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Зніміть каструлю з вогню, перелийте полуничний сироп в миску та додайте желатин – перемішайте.

9

Охолодіть полуничну масу в холодильнику. Вилийте полуничне желе на шар з крему та поставте в холодильник на 5-6 годин. З готового полуничного торта зніміть борт деко та бордюрну стрічку. Задекоруйте торт свіжою полуницею та подавайте до столу. Смачного!

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