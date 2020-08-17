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Смачні домашні налисники з капустою: простий рецепт -

1 год 30 хв

4 порції

154 ккал

0 / 5

Як приготувати налисники з капустою вдома/Смачно24

Пісні налисники з капустою смачні та ситні, подавати їх можна з томатним соусом або гірчицею. Смачно 24 підготував для вас традиційний рецепт пісних налисників з капустою для обіднього столу. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для тіста

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Молоко

    500 мл

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Сода

    1/4 ч. л.

  • Оцет

    1 ст. л.

  • Яйце

    4 шт.

для начинки

  • Квашена капуста

    300 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

Рецепт приготування

1

Вибийте яйця в глибоку миску, додайте до них сіль та цукор – перемішайте. Влийте до яєчної суміші тепле молоко та злегка збийте вінчиком до однорідності. 

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок, та невеликими частинами додавайте в тісто. Розмішуйте тісто для млинців, поки воно не стане однорідним. Консистенція тіста повинна нагадувати рідку сметану.

3

Додайте в тісто олію та погашену оцтом соду, ще раз ретельно перемішайте. Дайте тісто настоятись 10-15 хвилин та переходьте до смаження млинців.

4

Розігрійте сковорідку, на маленькому вогні смажте млинці по 1-1,5 хвилини з обох сторін до готовності.

5

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком. Підсмажте цибулю на олії до золотистої скоринки додайте квашену капусту. Поперчіть начинку, влийте 200 мл води та тушкуйте капусту одну годину.

6

Викладіть начинку в центр млинця, зберіть краї та закріпіть зубочистками або зеленою цибулькою. Смачного!

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